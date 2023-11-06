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兩岸茶馬古道攝影展 台北展開

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2023茶馬古道紀實攝影展4日在台北開展，展出的約80幅作品體現了兩岸青年攝影者對古道沿線地區的觀察與記錄，呈現古道上的生活故事與歷史記憶。

新華社報導，茶馬古道紀實攝影活動自2017年舉辦以來，已有逾百名兩岸青年攜手通過腳步及鏡頭記錄新時代茶馬古道地區的變化，共同見證了進入雨崩村的騾子被越野車取代，前往神瀑的泥濘山路變為整齊劃一的石板階梯。

茶馬古道因茶而生，分三路途經川藏、滇藏及青藏等地區，自漢唐以來，茶馬互市形成了該多民族地區獨特的歷史、文化、服飾、飲食，豐富了地區個性。

策展人、中華競爭力交流協會理事長蔡佳麟表示，走古道，探新道，每一個足跡都是一份記憶，每一個快門都是一頁歷史。茶馬古道紀實攝影營途經的麗江、香格里拉等地，是滇藏線茶馬古道的一部分，許多參與過活動的同學都認為這是他們人生中最難忘的一段旅程。希望兩岸青年能記錄及見證古道的變化，更重要的是通過這些見證，懂得珍惜當下。

今年7月參加該活動的雲林科技大學學生蔡昀軒說，古城的包容性吸納著不同文化背景、不同族群的人生活其中，而自己也被吸引進去用圖片記錄眼前的一切。在記錄雲南地區文化發展的同時，自己也在反思自身所處文化未來的可能性。

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