冬奧帶風潮 北京興起「冰壺」熱

最近，「ITOI艾圖愛杯」北京市第二屆冬季運動會冰壺比賽青少年競技組，在大興區興創奧悅冰壺館進行，來自全市九個區的小運動員參與角逐。

作為本次比賽副裁判長，深耕冰壺產業多年的杜偉表示，北京冬奧會的籌辦，對項目發展起到了巨大推動作用，「冬奧會結束後的近兩年裡，冰壺在北京的熱度不僅沒有下降，反而越來越受歡迎，打冰壺的青少年越來越多了。」

目前，北京有13座專用冰壺館，共48條冰壺道，幾乎占中國大陸總數的一半，冰壺俱樂部則有六家。這些場館和機構，包括現有的冰壺賽事，絕大多數都是在申冬奧成功後湧現的。

本次冰壺比賽設男子、女子、混合雙人三個項目，共有171人次運動員參加。「比起首屆市冬會，本屆比賽無論規模還是水平，都有了很大提升。」杜偉說。大興隊此次選拔了15名隊員。據該隊教練王德全介紹，大興隊雖然是新隊伍，但隊中不同年齡段的孩子已有七、八十人。「孩子喜歡玩，家長也願意讓孩子練。」王德全說，冰壺雖然發展相對較晚，目前還算小眾，「但在北京已經掀起一股熱潮。」

身為興創奧悅俱樂部教練的王德全表示，冰壺看似高深，但並不難學，玩家很容易有參與感、獲得感。據他介紹，該俱樂部常開展大眾體驗活動，無論「親子局」還是單位團建，參與者經過專業指導後，大多很快就能掌握基本規則和動作要領，平穩滑行並順利把壺投出。

冰壺在冰雪項目中課時費不算貴，裝備也相對簡單，亦是其備受家長青睞的原因。王德全表示，周末的青少年培訓課單節1.5小時，價格為350元人民幣，俱樂部提供全部裝備，「作為大眾娛樂或業餘培訓夠用了。」