三星堆+威尼斯 青銅面具獲金獎

「三星堆+威尼斯創意設計嘉年華」主題活動，日前在四川德陽廣漢市三星堆博物館舉行。200餘名來自大陸和世界各國設計界、文創界的嘉賓參加，見證了這場三星堆與威尼斯的聯動盛會。

據了解，嘉年華活動以「美與創新的交匯」為主題，包括三星堆創意設計專項賽頒獎典禮、設計交流、品牌推薦、沉浸式創意秀等。在嘉年華活動的重頭戲「2023彩虹杯天府. 寶島工業設計大賽—三星堆創意設計專項賽」頒獎典禮上，揭曉了多項大獎。該活動為天府·寶島工業設計大賽首次攜手三星堆舉辦設計嘉年華活動，並面向全球徵集三星堆文化元素設計創新產品，旨在致敬古人匠心智慧，傳播三星堆文化，推動文博創新產業的發展與突破。

個人設計師李思燕的作品《古韻三星·青銅幻面》獲得大賽金獎。這件作品融合了三星堆人像主題與威尼斯面具設計元素，充滿「歐洲範兒」的青銅面具，讓人眼前一亮。頒獎儀式後，義大利羅馬設計學院院長Adrien Parry Roberts還分享了他的設計理念。主辦方表示，三星堆文化的傳播，需要國際化的視野。此次嘉年華活動的成功舉辦，為不同國家、不同地區、不同文化之間，搭起一座友誼的橋梁，吸引更多世界各地的藝術家塑造更加立體豐滿的三星堆藝術形象。