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買了就後悔！這些小家電被指不實用 網點名「1產品」：根本廢物之王

中國校園流行鼻吸能量棒 專家警告有害

中央社／ 台北3日電

中國中小學校園最近流行「鼻吸能量棒」，學生聲稱吸了可以提神醒腦，甚至還因此上癮，台灣電商平台現在也買得到。陸媒引述多名專家強調，吸用不但會破壞鼻黏膜，內含的樟腦吸用過量會損害神經系統與肝臟。

綜合中國新聞網、湖北日報網等陸媒報導，「鼻吸能量棒」近期在中國大陸中小學校園走紅，一些學生在社群平台分享稱「上學前吸一口，下課後吸一口」提神醒腦，上課不打瞌睡。

10月中旬，天津兩名小學生帶著「鼻吸能量棒」來到超市，要求老闆進貨，並表示「越吸越上癮」，老闆則回覆「我不進，怕毒死你們」。事件被報導後，引發社會關注與家長擔憂。

「鼻吸能量棒」一般為長約5至6公分，形狀為1支或2支塑膠管狀物，在中國大陸價格約合新台幣40元至100元不等，主要成分包括薄荷腦、樟腦油、冰片、植物精油等，氣味多樣，有些甚至加入了烈酒成分，吸引消費者購買。

在電商平台，不少「鼻吸能量棒」打出「學生專用」、「備戰考試」、「上課防睏」等字樣，強調成分天然無害。某產品客服稱，「鼻吸能量棒」是透過嗅覺刺激，使人味覺達到一種舒適的狀態，不會對人體健康有什麼影響。

對此，北京大學人民醫院耳鼻咽喉科主任醫師邢志敏表示，將「鼻吸能量棒」插進鼻孔裡，這種行為是完全不正確的，生活中不能隨便往鼻孔裡塞這類東西，一是有細菌，二也會破壞鼻粘膜。

襄陽市中醫醫院副主任醫師陳鋒指出，所謂「鼻吸能量棒」主要成分是樟腦、薄荷、植物精油等成分，即使是天然成分，若反覆插入鼻孔，會損傷鼻粘膜，併發細菌感染等。長期過量使用會導致兒童青少年神經系統損傷、肝臟腎臟功能損傷、噁心嘔吐、肺部以及其他各內臟器官功能受損。對於部分過敏體質兒童，會誘發鼻炎、皮膚過敏、哮喘、過敏性休克等疾病。

廣西中醫藥大學第一附屬醫院醫師莫紹毅也指出，口服樟腦0.5到1克，人就可能會出現頭暈，甚至神經過度興奮的情況；在使用量過大時，可能導致呼吸衰竭，甚至有生命危險。

中國大陸多地禁毒辦公室也相繼發文警告，對於人格三觀尚未成熟的青少年來說，「鼻吸上癮」這個動作一定程度上可能會降低他們對毒品的防範心理，使他們更易陷入涉毒陷阱，家長和孩子應提高警惕。

小學生 醫師

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