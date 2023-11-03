每周二、五執飛 廈門多哈定期航線開通

10月31日凌晨00:05，廈門航空MF831航班從廈門高崎國際機場起飛，飛往卡達首都多哈的哈馬德國際機場。標誌著廈門航空正式開通廈門-多哈定期航線。

新華社報導，廈門-多哈航線由波音787客機執飛，每周二和周五執飛兩班。該航線是福建省首條直飛多哈的航線，也是該公司繼北京-多哈航線後，再次開通中國城市至多哈的航線。

廈門航空相關負責人表示，公司將和卡達航空開展全方位的合作，不僅在北京大興-多哈、廈門-多哈航線上開展代碼共享，還將在多哈開展全網絡聯運、聯程值機、行李直掛、休息室合作等，為旅客提供更為豐富的中轉產品選擇、便利的「一票到底」服務，旅客可經由多哈中轉前往全球160餘個目的地。