想搭嗎？世界首款自駕飛天計程車在中國大陸獲得許可

你敢搭飛天的自駕計程車嗎？中國大陸民航局在10月13日向廣東億航智能開發的無人飛天計程車EH216-S核發了許可證，億航期望在2023年底前就能在廣州市提供載客服務。

自動駕駛汽車已經不稀奇了，但如果它還能飛上天空呢？根據《經濟學人》報導，由億航智能開發的飛天自駕計程車EH216-S，已經在中國大陸獲得飛行許可，人類的交通演化又向前邁進了一大步。

據報導，EH216-S由16個旋翼提供動力，這些旋翼會安裝在8個機翼上，當飛天計程車沒有營運時，這些機翼會收起來，可以停在狹小的空間內。

EH216-S由16個旋翼提供動力，這些旋翼會安裝在8個機翼上。取自X@ehang

目前億航智能已經打造了一座工廠，大規模生產這款飛天自駕計程車，並期望在2023年底前可以在廣東提供觀光載客服務。

除了廣東，位於安徽省的合肥市也對飛天自駕計程車也感興趣，當地政府10月18日與億航智能達成一項1億美元（約新台幣32億元）的協議，計劃使用100輛飛天自駕計程車，來提供旅遊、送貨或緊急救援等服務。

億航相信，在未來的某一天，EH216-S能夠以地面計程車類似的計價策略提供服務。

商機高達300億美元

麥肯錫旗下的未來移動中心負責人里德爾（Robin Riedel）指出，這種電動垂直起降的飛行器已經在全球造成旋風，吸引超過300億美元（約新台幣9729億元）的訂單。

目前億航智能已經在中國大陸的18個城市進行了4萬多次試飛，民航局也針對EH216-S進行了結構分析和碰撞測試，包括測試如果旋翼故障時是否能繼續飛行。

此外，民航局也檢查了飛天自駕計程車與地面控制中心的無線網路是否運作順利，如果出現問題，備用飛行員還能透過遠端控制來讓飛行器降落。

根據《Bloomberg》報導，億航表示，EH216-S能以時速62公里的速度飛行約25分鐘，但並未透露飛行所耗費的成本，《路透》則指出，這輛飛天自駕計程車造價為人民幣216萬元（約新台幣957萬元）。

《路透》則指出，這輛飛天自駕計程車造價為人民幣216萬元（約新台幣957萬元）。 取自X@ehang

《路透》提到，億航自2023年以來，股價已經上漲80％，達到17.10美元，但仍遠低於2020年12月的高峰124.09美元。目前億航市值約10億美元。

根據《廣州日報》報導，作為廣州本土品牌，億航智能自從2014年成立以來，就逐步成為「低空經濟」的產業龍頭，獲得飛行許可的EH216-S具有無人駕駛、垂直起降等優勢，可以應用在空中遊覽、物流、載客和醫療救援等服務。

所謂低空經濟，是指以各種有人或無人駕駛飛行器的飛行活動，帶動相關領域融合發展的綜合性經濟型態，具有成長性和帶動性強等特點，在促進經濟發展和強化社會保障上發揮重要作用。

億航CEO：明年開始將瞄準海外市場

億航指出，無人駕駛會比有人駕駛更安全，因為機器的注意力不會分散，反應速度也很快，且從各面向來看，在天空飛行比陸地更容易自動化，因為在天空碰到的障礙和意外狀況減少許多。

億航智能也瞄準歐美市場，目前已經在多個城市進行試飛，執行長胡華智接受《CNBC》採訪時表示，在中國大陸獲得的飛行許可將大大降低在美國、歐洲和東南亞獲得營運許可的難度，「明（2024）年開始我們應該開始向海外擴張。」

然而，歐美監管機構對此較為謹慎，表示會先批准有人駕駛的飛天計程車，證明是安全可行的後才會允許無人自動飛行。

億航並非全球獨家提供自駕服務的公司，一家位於美國加州的Wisk Aero也開始測試無人駕駛evtol，Wisk Aero是世界最大飛機製造商波音的子公司，也使用地面控制中心來監控航班。

（本文出自2023.10.31《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）