酒樓外賣粥驚見蟑螂！腸胃炎兒子險進食 港媽1原因無舉報

腸胃炎想吃得清淡一點，卻誤食不潔食物，簡直是雪上加霜！有香港媽媽日前於酒樓購買點心及粥回家，供患腸胃炎兒子作午餐，沒料她一吃叉燒包便發現不夠熱，兒子食粥時更發現碗內竟有隻蟑螂飄浮，明言被酒樓的食物質素「嚇了一跳」。不少街坊看過相片也建議香港媽媽向食環署舉報，惟她表示「不想搞大事」，僅稱日後也不敢再次光顧。

該香港媽媽於facebook群組發文，指10月30日於酒樓購買外賣點心作早餐，並為患腸胃炎兒子買了1碗粥作午餐。可是當她回家進食時，發現「叉燒包是冷的」，於是致電酒樓反映情況，沒想到至午餐時才發現更恐怖一幕。

由於兒子不愛吃肉，香港媽媽打算先除去粥內的肉碎，「我就幫他挑這些肉出來，怎麼知道在粥底裡面發現了隻蟑螂」。從她上載的相片可見，外賣肉碎粥以膠碗盛載，內裏明顯可見粥內有原隻疑為蟑螂的昆蟲，影響食慾。

香港媽媽表示，幸好她為兒子除去肉碎，才能發現粥內竟有異物，未有給生病兒子進食，「還好發現早，如果吃到底下才發現就雪上加霜」。她指過去一直有光顧酒樓，未發現嚴重問題，但這次外賣食物質素「真嚇到我了」，明言「以後不會再光顧」。

不少街坊看到相片也直呼誇張，批評酒樓衛生情況惡劣，「證明他們平時的食材大多露天亂擺，有機會被蟑螂亂入」、「好噁心，不要放過告他」。亦有人建議香港媽媽向食環署舉報，「交給食環署驗下是生滾蟑螂粥還是老火蟑螂粥」、「我覺得是要告，如果不管，會再有下一次」。

不過香港媽媽卻不打算舉報給食環，明言「不想這麼麻煩，至多以後不光顧」，又稱發文講述經歷只為提醒街坊及酒樓，「我發上網是提醒大家，順便間接提醒那間酒樓注意下環境衛生，我不會因為幾十塊拿去退」。

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文章授權轉載自《香港01》