小學生意外刮到車 留道歉信稱願分期付款感動車主

坦白承認過錯不容易，這位小學生成為眾人榜樣！中國杭州有夫婦車主早前取車時，發現車上突然多了1道輕微刮痕，當下不以為意。兩人後來收到1封「道歉信」，有小學生在信中「自首」，表示意外以木枝刮花車身，並附上50人民幣（約台幣212元）作賠償，更詢問兩人能否接受分期付款以還清維修費用。夫婦看過信件後非常感動，大讚該小學生勇於認錯，決定相約見面稱讚他，並免去他賠償費作為誠實的獎勵。

內地傳媒報道，居於杭州的許姓女子日前於社交平台分享暖心經歷，指上月26日早上，她與丈夫如常到屋苑停車場駕車外出，其間她發現車身多了一道輕微刮痕，兩人當下不以為意，「當時我老公覺得劃痕也不是很厲害，就沒有去管它」。

當私家車準備駛離屋苑時，夫婦在出口附近遇上保安員，對方遞上封手寫信件，信內還附有50元（約台幣212元）現金。原來信件是由1名葉姓小學生親手寫下，內容表示他前一日不小心以木枝刮花許女與丈夫的車輛，「感到萬分愧疚」。

小學生決定承擔刮痕的維修責任，以「全副身家」作為賠償，又提出以分期付款方式，向夫婦償還維修費用，「我現在只有50元（約台幣212元），您看修您的車要幾百？能不能分期付款？」，並在信末再次道歉「對不起，叔叔」，字裏行間也透露他的內疚之情。

許女與丈夫看過信件後感到哭笑不得，一方面覺得孩子以手寫信交代事件的方式聰明又可愛，另一方面亦被對方坦承過錯舉動感動，認為孩子非常勇敢，「讀完之後，我就被逗樂了，覺得這個小孩還蠻可愛的」。當天下班後，許女與丈夫決定相約該小學生見面，原來孩子正就讀3年級，「個子小小的，長得俊秀可愛」。

許女稱讚葉姓小學生所寫的道歉信非常認真，而且勇於承擔責任，「我們就和他說，信我們收下了，寫得很認真；50塊錢（約台幣212元）我們也收下了，作為修車的費用」。她認為孩子的行為值得表揚，決定以「雙嬴」方式處理，「後來我們又和他說，因為你表現很好，勇於承擔自己的責任，所以我們把50塊錢（約台幣212元）作為獎勵給你」，為事件畫上窩心句號。

當晚許女於社交媒體講述事件，貼文一出即引起轉發及讚好，大批網友稱讚小學生是個有擔當的人，「小孩子知錯能改，要表揚」、「對於自己犯下的錯誤能主動承認並想辦法彌補，這就是新時代好少年」、「確實可愛，是個有責任感的孩子」。亦有人稱讚許女與丈夫溫暖相待，「一個很有擔當，一個寬容大方」、「多少滿口正能量的人不如一個孩子」。

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文章授權轉載自《香港01》