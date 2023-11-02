藥品網上銷售 陸推實施細則

11月1日起，「北京市藥品網絡（網路）銷售監督管理辦法實施細則」正式實施，在大陸全國率先就國家市場監督管理總局發布的「藥品網絡銷售監督管理辦法」，推出地方性的實施細則。

新華社報導，近年來，藥品網路銷售日趨活躍。北京市藥品監督管理局相關負責人介紹，根據細則要求，從事處方藥銷售的藥品網路零售企業和第三方平台的網站首頁、醫藥健康行業板塊首頁和平台商家店舖主頁，不得展示處方藥包裝、標籤等訊息。處方通過執業藥師審核前，處方藥銷售頁面不得展示或提供藥品說明書，功能主治、適應症等訊息。

根據細則要求，藥品網路銷售堅持「線上線下一體化監管」的原則，線上銷售的藥品必須經過藥監部門上市許可；線上銷售藥品的主體必須是取得相應條件的藥品生產、經營企業。