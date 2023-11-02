仙游種甜柿 台農二代多元發展

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「台農二代」陳勇舜（右）與工作人員在農場裡一同採摘台灣甜柿。（中新社）
「台農二代」陳勇舜（右）與工作人員在農場裡一同採摘台灣甜柿。（中新社）

金秋時節，位於福建省莆田市仙游縣台灣農民創業園的好柿多生態休閒農場裡，黃澄澄的柿子掛滿枝頭，陳勇舜和工人們正忙著採摘。

中新社報導，「這些柿子將運往上海、深圳等城市。」看著一個個約半斤重的台灣甜柿裝筐準備上市，來自台中的台農二代、福建省好柿多生態農業開發有限公司總經理陳勇舜說。

好柿多生態休閒農場由陳勇舜的父親陳天浦於2010年投資創建，遍植台灣甜柿。陳勇舜回憶，當年已年近六旬的父親看了許多地方，覺得這裡（仙游縣）環境和空氣都比較好，在這邊種種果樹、養老是很好的選擇。

原本從事紡織行業的陳天浦「改行」來到莆田務農，也影響了陳勇舜的人生軌跡。2011年，他登陸求學，入讀福建農林大學園藝專業。大學畢業後，他先返台繼續學習農業相關知識，2017年再次登陸，與父親一起打理農場，做起了農場主。

如果說種台灣甜柿是陳勇舜父親的事業，那麼把單一的甜柿種植拓展到觀光旅遊、電商等多領域，是他接棒後的小目標。自他接手後，好柿多生態休閒農場就主導轉型，從原本單純的農業種植轉向多元化經營發展。

近年來，城市周邊遊興起，好柿多生態休閒農場距仙游縣比較知名的菜溪岩、九鯉湖等景區不到半小時車程。於是，利用現有資源發展觀光農業，成了陳勇舜的生意經。

走進好柿多生態休閒農場，只見柿子園裡掩映著一座藍色坡頂城堡和幾座小木屋，頗有幾分「隱於山林，歸於鄉野」的味道。陳勇舜說，現在，好柿多生態休閒農場是一座集農業採摘、婚紗攝影、露營垂釣、親子體驗、民宿接待等功能為一體的歐式休閒農莊。

今年9月發布的「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見」提出了促進台灣農漁業和中小企業在閩發展的一系列政策措施，包括鼓勵台灣農漁民參與福建農村一二三產業融合發展，參與鄉村振興。

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