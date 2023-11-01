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價值近50萬！租客維修浴室「一包金子從天而降」 報警後發現驚人真相

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名租客維修浴室時，從天花板掉出一包金飾，立即報警。經調查後，發現竟是一件竊盜案遍尋不著的贓物。示意圖／ingimage
大陸一名租客維修浴室時，從天花板掉出一包金飾，立即報警。經調查後，發現竟是一件竊盜案遍尋不著的贓物。示意圖／ingimage

金子竟然從天而降！中國大陸浙江一名吳姓房客，在租屋處維修浴室水管時，打開天花板掉出一袋金飾，吳男立即報警並未佔為己有。經警方調查後，發現驚人真相。

《星視頻》報導，中國大陸浙江開化一名吳姓房客，在維修浴室水管時，打開天花板吊頂卻掉出一袋來源不明的金飾，立即報警。警方詢問胡姓房東和前租客，兩人都表示不清楚這批金飾從何而來。經過清點，共有金戒指12枚、金手鐲2只、金手鍊3條、金項鍊6條，總重300餘克，價值約10餘萬人民幣（約新台幣44萬多元）。

據報導，警方調查後，發現裝著這批金飾的塑膠袋上的地址，與胡姓房東的兒子胡某有關聯，而胡某有多起竊盜前科，已在2021年時因竊盜罪被桐鄉公安局逮獲，入獄至今，但始終拒絕透露所竊贓物去處，被害人被竊的金飾一直下落不明。

警方將現場的金飾逐一比對，發現這批金飾與案件受害人報案時，所描述的金飾特徵吻合，最終確認，這批從天而降的金飾，確實是屬於案件受害人的。目前，已交由桐鄉公安局處理。

事件經報導後，網友紛紛讚賞吳姓租客，「修理工還挺善良，這要是拿走了，那就成了懸案了。那小子放出來也不敢聲張」，也建議租客早日搬走，怕胡某出獄後，「出來勒索租戶，建議租戶搬走最好」。

竊盜 租屋

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