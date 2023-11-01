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陸出入境健康申報 取消

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

新冠疫情爆發後，中國大陸就要求所有出入境人員必須以電子或紙本方式進行健康申報，初期因填寫項目多、手續繁瑣而遭詬病。這項讓許多中外旅客困擾不已的出入境手續在執行近四年後，大陸海關總署昨天宣布，自十一月一日起，出入境人員不再需要進行健康申報，正式宣告終止這項管制措施。

大陸海關總署昨天發布「關於優化調整健康申報模式」的公告稱，自十一月一日零時起，出入境人員免於填報「出入境健康申明卡」。

但公告指出，有發燒、咳嗽、呼吸困難、嘔吐、腹瀉、皮疹、不明原因皮下出血等傳染病症狀，或已診斷患有傳染性疾病的出入境人員，須主動向大陸海關進行健康申報，並配合海關做好體溫檢測、流行病學調查、醫學檢查、採樣檢驗等衛生檢疫工作。

公告指出，如有隱瞞或逃避檢疫的，將承擔相應法律責任；引起檢疫傳染病傳播或有傳播嚴重危險的，承擔相應刑事責任。

疫情爆發後，二○二○年一月廿五日，大陸海關總署公告，在大陸全國口岸啟動出入境人員填寫出入境健康申明卡、進行健康申報的制度，這項規定至今已執行近四年時間。

海關 疫情 傳染病

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