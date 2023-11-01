成都至悉尼 航線開通

四川航空股份有限公司30日正式開通成都至悉尼（雪梨）直飛航線。30日凌晨，四川航空3U3883航班搭載218名旅客從成都天府國際機場起飛前往悉尼。成都至悉尼航線採用空客A330客機執飛。

中新社報導，川航去程航班號3U3883，北京時間1時35分起飛，悉尼當地時間15時40分抵達；返程航班號3U3884，悉尼當地時間20時50分起飛，北京時間次日4時50分抵達成都。單程空中飛行時間約11小時。

今年1月，四川航空恢復了成都至墨爾本的直飛航線。目前四川航空成都直飛墨爾本的航線計劃為每周一、二、四、六、日執行。成都至悉尼航線開通後，成都將實現「天天有航班」直達澳大利亞。

四川航空透露，隨著南半球夏秋季節到來，為滿足旅客出行需求，自11月19日起，成都至悉尼航線將加密為每周5班。