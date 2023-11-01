四川德陽什邡通用機場 年底開建

四川省政府近日發布《關於德陽什邡通用機場項目可行性研究報告的批覆》，同意實施德陽什邡通用機場項目，標誌著該項目向前邁出了最堅實的一步，將全面進入實質性建設階段。

根據批覆，什邡通用機場項目將建設為A1類通用機場，飛行區指標為2B，建設1條長1200公尺、寬30公尺的跑道，2條垂直聯絡道，29個機位的停機坪，5338平方公尺的機庫，4390平方公尺的綜合業務樓，以及空管、助航燈光、消防救援等配套設施。項目估算總投資3.3676億人民幣，建設工期36個月。

什邡通用機場，是四川省通用航空產業發展規劃「一核兩翼、多點N網」布局中、北翼的兩個重要支撐點之一，也是成都都市圈第二個新建的A1類通用機場。項目建成後，將打造成為通航產業綜合服務基地，為德陽市通用航空產業園的研發、生產製造企業提供航空器的適航取證和試驗試飛等服務，並開展飛行培訓、應急救援、低空旅遊、農林植保、氣象作業、短途運輸等業務，形成「通航+」融合發展模式。

此外，該機場對當地打造大陸領先的航空航太零部件製造創新示範區，和西南地區以無人機為主導的通用航空全產業鏈智造集聚區，都將起到重要的推動作用。