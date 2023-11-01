北京青年 用腳走出的京味文創

藥斗子冰箱貼、背著提神醒腦藥的兔兒爺、中草藥做的毛猴忙著製藥……，北京白塔寺東牆外，有著150多年歷史的白塔寺藥店，在二樓開了間文創堂，80多種文創產品樣樣匠心，它們的設計者是北京小夥兒胡游。

胡遊今年33歲，腳下生風、眼睛帶笑。他是設計師、導遊、作家，也是學生們的課外導師—但不論哪種身分，都沒離開京味文化的推廣普及。胡遊在大柵欄長大，左鄰右舍的叔叔大爺很多都是非遺傳人，他也自然而然修習了些詩書畫印。8歲時搬家到白塔寺附近，塔下的市井煙火浸潤了童年。

對北京的了解，是靠雙腳走出來的。胡遊特愛逛胡同，不到20歲就逛了上千條胡同。他覺得，「每條胡同都有不同的性格，有的孤傲、有的世俗。這些差異很微妙，藏在門簪、石墩兒、台階裡，也藏在居民的談笑裡。」

胡遊畢業後在一家旅行社工作過，因為熟知京味文化，又畫得一手好畫，他跨界進入了文創領域。在決定為白塔寺藥店做文創後，胡遊在店裏泡了半年，跟著藥師們一起幹活，還赴安徽亳州等藥材產地找靈感。

「藥店不僅是祛病除災的地方，還承載著傳統文化。這些都得融進創意裡頭。」他說，文創產品要是做「淺」了，就很難引起大家的興趣和共鳴，更難圈粉年輕人。

於是，平平無奇的產品被他做出了靈氣兒。比如冰箱貼做成了中藥密封袋的式樣，裏頭的「藥湯」還能晃動；明信片上的手繪藥花淡雅精美，可照方購買不同組合；兔兒爺香囊不但採用了京繡工藝，填充的還是貨真價實的中草藥，有驅蚊、安眠之功效。

在一條條胡同、一座座古建裡忙碌，如今，胡遊忙得不亦樂乎，樂此不疲。遊客來來往往，他初心如一：「北京城就是我的家。我要用更多的方式，向客人們介紹一個充滿魅力的家鄉。」