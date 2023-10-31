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慘遭網暴 恒大歌舞團團長白珊珊稱已報案

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
恒大歌舞團團長白珊珊稱遭網暴已報案。（圖／取自微博）
恒大歌舞團團長白珊珊稱遭網暴已報案。（圖／取自微博）

恒大集團爆發財務危機後，日前有大陸網友翻出恒大集團旗下一個歌舞團，形容其女團員「個個年輕，人人有顏值和大長腿」。對於網上種種傳聞。恒大歌舞團團長白珊珊30日在微信發布影片表示，她近期遭遇無數網路謠言攻擊，已向公安機關報案。白珊珊說：「各項矛頭都在指向自己，無數的騷擾信息和電話鋪天蓋地地襲來。」

白珊珊稱，自己只是一個普通的舞蹈從業者，並未做過跟工作無關的事情。至於網友議論的房、車、工資，都是有備案和記錄，「假的真不了，真的也假不了」。

白珊珊還表示，舞蹈是她一生的夢想，她工作盡心盡責，努力拚搏走到今天，不是要讓那些無知的人拿來詆毀的。

據天眼查App顯示，廣州恒大民族歌舞團有限公司（曾用名廣州恒大歌舞團有限公司）成立於2011年1月11日，註冊資本人民幣200萬元，為恒大地產集團有限公司全資子公司。經營範圍包含營業性文藝表演、文藝創作服務、群眾參與的文藝類演出、比賽等公益性文化活動的策劃等。

天眼查App風險信息顯示，該公司在2022年至2023年存在多條股權凍結信息，被執行人均為恒大地產集團有限公司，凍結股權數額200萬元。值得關注的是，年報信息顯示，該歌舞團2022年參保人數已降為0人，而2019年最高參保人數為78人。

在恒大集團官方公眾號中搜索恒大歌舞團可發現，最近一篇相關動態是2020年1月13日發布的。其中提到，恒大新春晚會即將盛大開演，該晚會是由恒大集團主辦、恒大民族歌舞團承辦的大型公益文藝晚會。

這篇推文中介紹恒大歌舞團稱，恒大歌舞團成立於1999年，是世界500強企業恒大集團傾力20年打造，集民族舞蹈、民族歌曲、舞劇創作與演出於一體的大型專業藝術團體。

搜索恒大集團官網發現，早在2011年6月27日恒大集團舉行的中外記者交流酒會上，恒大集團董事局主席許家印就曾提到恒大歌舞團。

2012年11月27日晚，「廣州足球雙冠慶功晚宴」在廣州香格里拉酒店隆重舉行，整場慶功晚宴由廣州市政府主辦，當中的文藝節目也是由恒大歌舞團負責演出。

恒大歌舞團對女演員身材和舞蹈技巧，有嚴格的選拔標準。（圖／取自網易新聞）
恒大歌舞團對女演員身材和舞蹈技巧，有嚴格的選拔標準。（圖／取自網易新聞）

恒大 舞團 網路攻擊

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