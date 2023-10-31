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湖北前首富蘭世立 獲官方賠償人民幣59萬元

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
前湖北首富、東星集團創始人蘭世立被判無罪後，獲得國家賠償人民幣59萬餘元）。（圖／取自紅星新聞）
前湖北首富、東星集團創始人蘭世立被判無罪後，獲得國家賠償人民幣59萬餘元）。（圖／取自紅星新聞）

前湖北首富、東星集團創始人蘭世立被判無罪後，10月24日收到廣州市檢察院作出的《刑事賠償決定書》，認定蘭世立被羈押限制人身自由共902天，應獲得國家賠償人民幣59萬餘元（約合新台幣260萬元）。

根據澎湃新聞報導，蘭世立收到上述《刑事賠償決定書》後受訪表示，「即使判了無罪，如果（我）不申請國家賠償，（相關部門）不賠禮道歉，不恢復名譽，大家還是不知道，不可能跟每個人去解釋，你是無罪的。」

蘭世立10月26日在個人微博發文說，自己經歷了從百億富豪到被人誣告，陷害刑拘，監視居住，國際大逃亡，被國際刑警通緝，又關入看守所902天，最終被判無罪。現在終於獲得國家賠償，賠理道歉，恢復名譽，沈冤得雪，總算看到了司法進步。

不過，蘭世立受訪時說，對於上述國家賠償決定，他不服，將向廣東省人民檢察院申請複議。他不接受口頭道歉，要求全面恢復其名譽，並追究當年誣告陷害他的責任人以及相關辦案人員的法律責任。

公開報導顯示，今年63歲的蘭世立是湖北武漢人，曾於2005年憑超過人民幣20億元身家登上福布斯富豪榜，成為「湖北首富」，他也是東星集團及東星航空創始人。2008年，全球金融危機爆發，東星航空亦受波及並最終走向破產，蘭世立陷入訴訟。2010年，蘭世立因逃避追繳所欠稅款被判處有期徒刑四年。

據蘭世立自述，他於2013年收購暹羅航空，業務發展很快，後又準備收購泰國東方航空，在這個過程中認識了另外三名國內的合夥人，但由於這三人後來想將蘭世立「踢出」，便向公安機關報案稱蘭世立合同欺詐。

據廣州警方當時的通報，抓捕蘭世立的理由，是其涉嫌於2015年3月虛構其擁有暹羅航空有限公司100%股權等事實，誘騙事主個體商人李某聯合購買「泰國東方航空公司」股份後，將李某以人民幣3.5億元購買的股份及相關資金非法佔有。

蘭世立在廣州警方依法對其採取監視居住強制措施期間，違反相關法律規定，潛逃偷渡出境，經多國後到新加坡。2016年8月3日，廣州市檢察院以涉嫌合同詐騙罪依法批准逮捕蘭世立。同年9月，國際刑警組織對其發布紅色通緝令，公安部將其列為「獵狐」追逃對象。

報導稱，目前蘭世立已開始再創業。

人民幣 通緝 公安 中共

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