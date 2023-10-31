台協杯慢壘賽 120台胞重慶開打

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第七屆「台協杯」慢速壘球邀請賽28日在重慶開賽，來自天津、蘇州、成都、廈門等地的6支球隊120多名台胞，在為期兩天的角逐中切磋球技、以球會友。     　

慢速壘球由棒壘球運動衍生而來，由於簡化了棒壘球規則，擊球難度更低，成為推廣棒壘球的絕佳選擇。在台灣，慢速壘球運動十分火熱，伴隨台商持續增加，這項運動在大陸亦逐漸興起。 　　

中新社報導，從第二屆「台協杯」開始，來自台北的張凱賀每屆都來參加。從小學開始接觸壘球運動的他表示，自己雖然不是專業運動員，但在大陸工作十多年一直推廣壘球。在江蘇昆山，張凱賀成立了壘球相關的協會，600多名成員裡台灣人占8成。張凱賀說，這次來重慶是故地重遊，隊員中也有沒來過重慶的台灣人，想趁著比賽空檔去景點走一走，感受下標準的重慶味兒。

「這個活動以壘球為媒介，是兩岸民眾溝通交流的好機會」。來自台中的潘俊吉在重慶生活多年，他表示，一上賽場就有熱血的感覺，希望小球賽能推動兩岸大團結，打開台胞瞭解大陸、走進大陸的新窗口。

作為本屆比賽為數不多的女選手，來自台南的黃琬玲此前是一名快速壘球職業運動員。2016年，她退役後來到廈門工作，認識了許多和她一樣熱愛壘球的台灣人。「這是我第二次來重慶，見到了很多許久未見的朋友，也認識了很多新朋友」。黃琬玲說，這些年她常在大陸參加壘球比賽，希望帶動更多愛好者參與這項運動。

運動 台灣人 廈門

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