大興機場 國內國際航班可無縫銜接

北京大興國際機場日前啟用首個可轉換機位試點，同一機位實現國際國內航班「無縫銜接」，縮短了遊客進出港及中轉的步行路程，節省出行時間。

新華社報導，北京大興國際機場與南方航空、邊檢、海關簽署合作備忘錄，正式啟用140號機位作為首個可轉換機位試點，在保障「國際國內混合接飛」航班時，避免飛機頻繁拖曳過程，旅客可以享受近機位出行。

北京大興國際機場相關負責人表示，「國際國內混合接飛」航班是指一架客機在北京大興國際機場「先進港、後出港」，前後兩個航段包括國際和國內航班兩種流程。在以往情況中，飛機需要在機位間拖曳，旅客需乘擺渡車（接駁車）。

為確保可轉換機位安全高效運行，歷經近一年時間，北京大興國際機場協同邊檢、海關及相關管理部門，對可轉換機位進行全方位改造升級，形成了集物防、人防、技防以及配套管理制度在內的全方位安全防控措施。目前，可轉換機位在保障備案航班時啟用，在常規時間段下，將繼續執行原本國內航班進出港保障功能。