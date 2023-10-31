福州獲頒「全球可持續發展城市」

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
福州獲得首屆全球可持續發展城市獎。圖為福州花海公園萬畝向日葵競相綻放，遊客前往遊玩賞花。（中新社）
福州獲得首屆全球可持續發展城市獎。圖為福州花海公園萬畝向日葵競相綻放，遊客前往遊玩賞花。（中新社）

2023年世界城市日中國主場活動28日在滬開幕。會上首屆全球可持續發展城市獎（上海獎）頒發，澳大利亞布里斯班、中國福州、烏干達坎帕拉、馬來西亞檳城喬治市、巴西薩爾瓦多5座城市獲此獎項。

中新社報導，全球可持續發展城市獎（上海獎）是由聯合國人類住區規劃署和上海市共同設立的國際獎項。首屆該獎項的主題為「共建可持續的城市未來」，旨在表彰在經濟活力與城市繁榮、生態建設與綠色發展、城市安全與韌性發展、可持續發展的能力建設等方向取得顯著進展的城市。

據介紹，首屆全球可持續發展城市獎（上海獎）申報歷時近4個月，今年7月21日獎項申報截止，共有來自全球16個國家的54座城市完成申報，涵蓋了不同發展水平、收入水平、人口狀況的發達國家城市、發展中國家城市以及最不發達國家城市。

5座城市的頒獎詞為：中國福州市聚焦綠色經濟和數字經濟的可持續發展戰略，創新實施城市水系治理工程，建設成為綠色低碳生態友好的「千園之城」。

澳大利亞布里斯班創造性地將數據、技術、城市規劃、健全的金融經濟模式與社會制度相結合，是以人為本和創新型城市的典範。

馬來西亞檳城喬治市通過基於自然的氣候適應計劃、高效的融資機制、創新的技術手段和智能化的解決方案，取得了全方位的可持續發展成就。

烏干達坎帕拉基於創新方案，在道路安全與聯通、城市健康與空氣質量改善、可持續發展融資、可再生能源利用等方面取得長足進步。

巴西薩爾瓦多提出了協調的、目標導向的戰略方法，並特別強調對婦女權益和文化遺產的保護，形成了可複製可推廣的城市發展經驗。

作為全球可持續發展城市獎（上海獎）國際評審團的中方專家、中國工程院院士吳志強表示，這5座城市經過評審團好幾輪的投票才最終獲獎，很不容易。它們提交的可持續發展規劃中，包括要完成的任務、存在的問題、可達到的目標、具體的步驟等，非常詳細。

馬來西亞 上海

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