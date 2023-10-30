鯊魚夾變凶器！女童浴室滑倒濺血 頭皮遭劃破縫3針

近期「鯊魚夾」的造型越來越豐富，不少民眾甚至將此當作裝飾，但在使用上仍需注意安全。根據陸媒《梨視頻》報導，中國大陸安徽省淮北市有一名13歲女童頭戴鯊魚夾時，不慎在浴室滑倒，頭皮因此被劃破，送醫後縫了3針。

報導指出，10月27日安徽省淮北市有一名13歲女童，在浴室洗臉刷牙時不慎滑倒，使頭皮被頭上的塑膠鯊魚夾劃破。起初，女童並未發覺異樣，從廁所出來後才告知母親「頭上流了很多血」，嚇得對方趕緊翻開女童頭髮，看到傷口。

之後該名母親將孩子緊急送醫，報導稱，女童就醫後縫了3針，還打了破傷風與開了消炎藥。女童媽媽則表示，孩子平時就很喜歡戴鯊魚夾，雖然這次造成意外的是塑膠夾子，但其仍非常結實，擔心若是鐵的會更危險，提醒大家盡量少戴鯊魚夾。

新聞一出，許多網友認為應多注意防滑，才能避免發生意外，「有被嚇到」、「鯊魚夾確實方便，浴室還是多注意防滑」、「家裡地面要注意防滑，或穿防滑底的鞋子…」、「不是鯊魚夾危險，而是摔倒本身就很危險，在浴室一定不要光腳，要穿防滑拖鞋，國外還有人在浴缸裡摔倒暈過去，最後淹死在浴缸裡的」、「會不會更應該注意的是小心不要摔倒，而非鯊魚夾？摔倒磕到哪裡都會受傷吧」。