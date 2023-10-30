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玩出禍！12歲男童拉開椅害女同學重摔 父母遭被告賠44萬元

香港01／ 夏洛特
大陸廣州1名12歲男學生趁女同學站起後拉開其椅子，導致女同學摔至重傷，更連累父母被控。示意圖／ingimage
大陸廣州1名12歲男學生趁女同學站起後拉開其椅子，導致女同學摔至重傷，更連累父母被控。示意圖／ingimage

趁同學站起後拉開其椅子的惡作劇並非罕見，但後果可以很嚴重！中國大陸廣州1名12歲男學生以這個方式跟同班女同學「開玩笑」，結果導致女同學倒地時，後腦重摔到椅上，導致顱腦外傷、視神經挫傷等。女童父母認為應由男童父母及學校承擔巨額醫療費用，於是提出起訴。法官審理後認為校方已盡其職責，毋須承擔法律責任，但涉案男童已有一定判斷力，理應知道後果及承擔責任，故判他的父母需賠償女童人民幣10萬餘元（約新台幣44萬元）。

大陸廣州市中級人民法院日前公布一則民事案例，廣州某中學12歲學生小傑（化名）對同班女同學思思（化名）進行惡作劇，導致她嚴重受傷。事發於2021年9月某日學校午休時，思思從座位起身與前排同學說話，小傑經過她身旁時玩性大發，偷偷將思思座椅拉開一段距離。思思欲坐下時，因椅子被移位而坐空仰倒，後腦重重撞到椅上，即時倒地不起，其他同學見狀，忙將思思送到學校醫務室。

思思事後表示自己出現頭痛、視線模糊等情況，校方於是通知家長將她送往醫院。接下來的數天，思思輾轉到多間醫院住院治療，醫生診斷她出現顱腦外傷、視力模糊、雙眼視神經挫傷等，小傑父母隨後向思思父母支付部份醫療費用。

不過，由於治療費用高昂，思思父母與小傑父母及學校協商賠償事宜不果，故以思思名義向法院起訴小傑、其父母及學校，要求被告賠償醫療費、住院伙食補助費、營養費、護理費、精神損害撫慰金等。

當時，廣州市南沙區人民法院於一審判決，小傑父母需要向思思賠償人民幣10萬餘元（約新台幣44萬元）。小傑及其父母不服從判決，提出上訴，日前廣州市中級人民法院於二審裁定維持原判，上訴被駁回。

法官譚海雲指出，案件發生時小傑已經12歲，對行為後果已有一定判斷力，理應知道其行為會對思思帶來傷害，應當承擔責任。但由於小傑是「限制民事行為能力人」，故其應承擔的賠償責任，就落到小傑的監護人，即其父母身上，由他們賠償受害者人民幣10萬餘元。至於校方在事發後已第一時間通知家長並安排送思思就醫，加上國中生入學時已滿12歲，「具有一定的規則意識和自我約束能力」，故認為校方已盡到教育與管理責任，不需承擔賠償責任。

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文章授權轉載自《香港01》

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