淒厲吠叫聲！學生宿舍集體恐怖虐狗 把2個月大拉布拉多摔廁所亂棍狂毆至死

一大群人虐打1隻小狗，同情心何在？內地微博日前瘋傳影片，指四川文軒職業學院的男生宿舍爆出集體虐狗事件，有學生將流浪狗帶到宿舍用棍棒毆打，片段拍到有赤膊男生抓起小狗摔到蹲廁內，並用棍棒毆打，小狗發出淒厲吠叫，但現場卻傳出笑聲。事後有學生爆料指校方在「壓消息」，而該隻拉布拉多小狗僅約2個月大，目前已死亡。影片令網民震怒，批評該群男學生喪心病狂，校方隨後發聲明，證實虐狗者是該校學生，已報警處理。

四川於本月中旬爆出有狗隻將2歲女童咬成重傷後，民間出現「殺狗潮」，後來爆出有當地高校生引誘流浪狗回宿舍屠殺。近日四川再有高校爆出男學生集體虐狗，有爆料者稱男生們將流浪狗帶回宿舍虐打。

據網傳片段，1名赤膊男學生一手抓起縮在一旁的小狗，走入廁所將牠掉到蹲廁上，小狗跌入廁坑後奮力向上爬出，並發出淒厲吠叫聲，該男生用棍棒打小狗多下。瘋傳的影片經過後期剪輯，未拍到完整過程，但仍聽到現場男生發出笑聲。

有報稱是該校學生的網民爆料，指該隻小狗為拉布拉多犬，僅2個月大左右，目前已被虐打致死，校方事發後一直在「壓消息」，提醒學生不准造謠。有留言指校方擔心涉事學生會做出極端事件，令校方被索償，不准學生轉發影片，但亦有指校方稱該小狗已被救出。

事件瘋傳後，四川文軒職業學院在官方微博發聲明，承認在10日25日晚11時20分，已接獲投訴，稱有學宿舍內虐畜，已第一時間對相關人士作調查，確認是該校學生，已報警交由公安機關跟進，會依校規進行嚴厲處理。校方重申堅決反對虐待動物，事件有後續會第一時間交代。

網民認為有必要嚴懲，至少要開除該幾名學生，「開除，真的喪心病狂」、「這麼可愛怎麼下得去手？這種行為要好好的處理」。不少人看到小狗非常幼小，「那個小拉布拉多那麼可愛他是怎麼下得去手的」，又擔心他們將來會將情緒發洩到其他地方「將來會不會家暴？」、「我只相信善惡終有報總有一天會報到他的身上」。

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文章授權轉載自《香港01》