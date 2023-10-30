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陸悼念李克強遍地開花 大學嚴防學生組織悼念活動

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸民眾的哀悼花束已經蔓延至李克強安徽合肥故居外的道路上。（圖／取自微博）
大陸民眾的哀悼花束已經蔓延至李克強安徽合肥故居外的道路上。（圖／取自微博）

大陸前總理李克強27日猝逝，除位於安徽合肥的李克強故居持續湧入大批前來悼念的民眾，根據社交平台上訊息，包括李克強家族位於安徽定遠縣的祖屋、李克強曾經主政過的河南省會鄭州千璽廣場、安徽宿松縣山水公園、四川成都的青羊人民公園、湖南長沙烈士公園等多地，也都有民眾自發獻花哀悼。

此外，上海、江蘇蘇州、浙江杭州、河北石家莊、山西太原、廣東廣州、江西南昌、福建福州、內蒙古包頭等地也傳出有民眾零星獻花致意，但部分地方一些花束或卡片很快就被當地公安等維安人員清理掉。

德國之聲中文網報導，據網上流傳的截圖，大陸多所大學已下達通知，嚴禁學生線上線下聚集悼念李克強。一則據稱是上海交通大學的截圖顯示，「交大黨委辦公室」10月27日發布通知，要求做好近期校園安全穩定工作，確保輿情。

通知稱，「堅決不允許有任何線上線下不當言論，明後兩天關注學生外出動向，密切留意校園內任何聚集性悼念活動」。

另一則據稱是海南大學學生會的截圖則寫著，「嚴禁開展任何線上線下群體性緬懷活動」。

香港英文《南華早報》日前報導，北京一所重點大學的一位學生輔導員匿名表示，不希望學生自行組織悼念活動，因學生可能過於衝突，「導致發生30多年前那樣不必要的風波」。

1989年，中共前總書記胡耀邦去世後，成千上萬學生聚集在天安門悼念，最後演變成震驚世界的「六四」血腥鎮壓。

社交平台「X」知名帳號《李老師不是你老師》也分享，遼寧瀋陽一所高校學生匿名提供一則校方的通知，「近期嚴控大規模學生活動，原則上取消大型活動和慶祝類活動」。

據稱，大陸各中學、大學早前已排定的大型活動，如運動會等，都在校方維穩考量下於近日宣布取消。

四川成都青羊人民公園也有民眾獻花悼念李克強。（圖／取自《李老師不是你老師》「X」帳號）
四川成都青羊人民公園也有民眾獻花悼念李克強。（圖／取自《李老師不是你老師》「X」帳號）
29日夜間，依然有許多民眾前往位於安徽合肥的李克強故居外致意。（圖／取自微博）
29日夜間，依然有許多民眾前往位於安徽合肥的李克強故居外致意。（圖／取自微博）

李克強 上海 社交

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