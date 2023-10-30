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中國科學院院士演示隱身術 聲稱可用於戰時

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸中國科學院院士褚君浩親自演示，即利用特殊材料和光學原理，可以實現隱身效果。（圖／取自映象網）
大陸中國科學院院士褚君浩親自演示，即利用特殊材料和光學原理，可以實現隱身效果。（圖／取自映象網）

隱身術，是許多科幻小說和電影中的常見情節。 但 近日在bilibili超級科學晚活動上，大陸中國科學院院士褚君浩聲稱，利用特殊材料和光學原理可以實現隱身效果，未來甚至可以用於戰爭時。

據映象網報導，褚君浩現場親自示範了隱身術的原理和方法。 他先拿出了一塊由微小圓柱狀凸透鏡排列組成的材料，這種材料叫做「柱鏡光柵」。 當光線透過這種材料時，會被規律地折射，使背後的物體看起來像消失了一樣。 褚君浩將這塊材料扯起來遮住了自己的下半身，然後只剩下沒被遮住的上半身了，而且還能看到後方舞台的布置，彷彿真的隱身了一般。

接著，褚君浩又拿出了另一種隱身方式，利用折射率相似的兩種物質。 他舉例說，高硼矽玻璃和甘油的折射率相近，當使用高硼矽玻璃材質的物體在甘油中移動時，也能達到隱身效果。 他拿出了一個高硼矽玻璃製成的玻璃球，在甘油中滾動時，玻璃球就像消失了一樣。

褚君浩表示，這些隱身技術並非魔術，而是純粹的科學手段。 它們都是利用光線在不同介質中傳播時所產生的折射、反射、散射等現象來達到隱藏物體的目的。 這些技術不僅可用於躲避肉眼監測，還能躲避紅外線監測、雷達偵測等電磁波的偵測，對於安全、保密、軍事等領域都有重要的意義與應用。

褚君浩還展望了未來隱身技術的發展方向和前景。 他說，目前隱身技術還存在一些限制和挑戰，例如：如何實現對任意電磁波的低可偵測性、如何實現動態調節和控制等。 為了解決這些問題，需要開發新型的材料和結構，如超材料、變形材料等。 這些材料可以透過改變自身的結構來改變光、電磁波的性質，從而實現更完美和靈活的隱身效果。

總之，隱身技術是一門神奇而有趣的科學，它讓人們看到了光學原理和材料科學的魅力。 科學家一直在探索隱身技術， 透過不斷地創新和突破，或許有一天，「隱身」真的不再是夢。

大陸中國科學院院士褚君浩表示示，利用特殊材料和光學原理，就可以實現隱身效果。（圖／取自映象網）
大陸中國科學院院士褚君浩表示示，利用特殊材料和光學原理，就可以實現隱身效果。（圖／取自映象網）

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