胡同小院 變身音樂廳

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
拾院．詠秋主題音樂會上，演奏家們傾情演繹。圖／本報北京傳真
拾院．詠秋主題音樂會上，演奏家們傾情演繹。圖／本報北京傳真

夜涼如水，胡同深處的小院內，傳來叮叮咚咚的樂聲。推開院門，燭光搖曳，一場室內音樂會正在進行。「拾院．詠秋」主題音樂會日前在位於故宮景山片區的拾院上演，數十位觀眾在小院裡夜遊賞秋，並在音樂中感受秋日北京之美。

音樂會的主題與濃濃的秋意呼應，青年作曲家金怡村以拾院的建築和空間為靈感進行創作，攜鋼琴、小提琴、大提琴、單簧管、中阮、琵琶、古琴七位演奏者帶來《染秋》、《萬山青泥》、《凌空》三部原創作品，以及兩首改編作品。

在大提琴醇厚的音色中，《染秋》將觀眾帶入對秋色的想像。這首作品創作靈感來源於一幅畫作，作曲家採用各聲部音響材料的對比和協作，來體現秋天豐富的色彩。鋼琴、小提琴、大提琴、單簧管、中阮的音色相互交織，表達著不同樂器的色彩共鳴。

潑墨山水畫中的恣意揮灑，傳統中國畫裡的留白，這些視覺藝術的語言，為金怡村的音樂創作帶來了啟發。她以音符表現秋天風雲變化中產生的不同形態，也表達內心對於自然世界的感悟。

一個小時的音樂會結束後，部分觀眾意猶未盡地與參演音樂人面對面交流。「我今天特意從很遠的地方過來參加活動，這場中西合璧的音樂演出以季節為主題，讓人更加感受到大自然與音樂之美。」觀眾張女士說，自己之前來過拾院很多次，有時是來看音樂演出，有時則是來看藝術展覽。「拾院的演出空間不像傳統音樂廳那麼嚴肅，大家會感覺更放鬆一點。」

拾院主理人萱萱介紹，拾院不定期舉辦各種音樂演出、藝術展覽和沙龍分享等活動。「胡同四季歌」系列活動在每年的不同節氣舉辦，邀請音樂人進行現場分享，同時結合時令推出限定款甜品等，探尋音樂、自然與生活的連接。

胡同深處的這座小而美的院落，連接了音樂家、藝術家、藝術愛好者等不同群體，豐富了老城文化生活。

音樂會 北京 語言

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