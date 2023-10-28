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被辭退公司竟給「10公斤硬幣」當賠償 陸女硬扛回家嘆：人格被侮辱

香港01／ 撰文：許祺安
大陸女子拍攝公司給的「辭退硬幣」，自認人格受辱。圖／翻攝自微博
大陸女子拍攝公司給的「辭退硬幣」，自認人格受辱。圖／翻攝自微博

10月27日，大陸安徽六安市有一名網友稱被公司辭退，竟是用幾十公斤重的硬幣來賠償，其感覺人格被侮辱，引發關注。涉事傳媒公司徐先生稱被辭員工是「00後」女孩，工作表現欠佳，已解除勞動契約，「發硬幣算辭退賠償，被辭退員工滿不滿意都發了，沒什麼合適不合適，沒規定不允許發硬幣」。

據《搜狐新聞》報導，該網友供稱自己在9月19日被老闆以公司效益不好、不需要員工為由辭退，且當時底薪為人民幣3500元（約新台幣1.5萬元），老闆竟還想扣人民幣700元（約新台幣3100元）的獎金補助。

女子認為很不合理，遂與老闆溝通2個多小時，老闆最終同意不扣錢，但是薪水要下個月才會發。但到了近日發薪水的時候，公司竟給了她幾十公斤重的三千枚硬幣。

對此，女子認為自己一路背著幾十公斤重的硬幣回到家，人格已嚴重受到侮辱，還無奈的說「普通人打工就是這樣被侮辱，人做錯了什麼要被你這樣侮辱人格。」

消息傳開後，涉事公司做出回應，指被辭員工因為工作表現欠佳，公司才選擇解除合約，發硬幣則算是辭退賠償，並強調「她滿不滿意都發了，沒什麼合適不合適，沒規定不允許發硬幣。」

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文章授權轉載自《香港01》

硬幣 人民幣 薪水 老闆

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