快訊

開業才4年多！全台唯一IKEA Café驚傳熄燈讓粉絲不捨

鋼鐵果粉看過來！網拋3方法 可「年年無痛升級」換新iPhone

女子用打火機燒氫氣球、爆炸冒巨大火球險燒傷朋友 驚悚畫面曝光

香港01／ 撰文：夏洛特
重慶有女子帶着氫氣球與友人到餐廳用餐，右側的女性友人偷偷拿出打火機點燃氣球。（網上影片截圖）
重慶有女子帶着氫氣球與友人到餐廳用餐，右側的女性友人偷偷拿出打火機點燃氣球。（網上影片截圖）

開玩笑也不能輕重不分！重慶某餐廳發生氫氣球爆炸事件，1名女子帶着氫氣球與友人進店用餐，其中1名同行女生將手繞過她身後，偷偷用打火機點燃她身側的氣球。氣球即時爆炸並冒出巨大火球，火球撲向持氣球的女子，她險被燒傷。不少網友看完影片後，都批評點火的女友人行為惡劣，「這樣做不可能不知道會燒到人的吧」、「這朋友可以絕交了吧！」、「總有一天被她的玩笑殺死」。

事發於10月22日，重慶某餐廳內，1名女食客與3名友人分別坐左方形桌的四邊用餐，女子將1個粉紅色的氫氣球用細絲綁在身邊，氣球體積不小，飄浮在她頭的左側。這時女子右側的女性友人突然站起來並偷偷拿出打火機，動作迅速地將手繞過女子腦後，放在氣球下方點燃氣球。氣球隨即爆炸，巨大火球撲向持氣球的女子。她嚇得高聲慘叫，附近幾桌食客都被變故嚇得停下手上動作。

從餐廳監控影片可見，氣球「嘭」的一聲爆開後，火球即時騰出並籠罩了女子全身，所幸火球瞬即熄滅，不過仍隱約可聽到女子驚魂未定，慘叫着問「為什麼」。至於點火的女友人在氣球炸開之時，即時將握住打火機的手背到身後並向旁躲開一步，等火勢熄滅後才伸手安撫被火波及的女子，並檢查其左臉。

店員亦有上前了解情況，事後回覆當地傳媒時表示險被燒傷的女子「人沒事」，又指是食客們自己點燃氣球，「沒注意就爆了，反正是顧客的氣球」。

影片曝光後引起網友熱議，不少人都表示要「防火防閨密」，除了要小心氫氣球不能接近火源，還是小心身邊人的惡作劇，還有很多網友留言指責點火的女生「狠毒」，懷疑她是故意為之，「上次就是這種氫氣球爆炸，一女子整個手臂燒傷了，很嚴重，不排除點火的人是故意的」、「被氣球爆炸的女人好像在抽煙，她朋友故意偷偷點燃氣球，估計想傷害她，又讓她覺得是自己抽煙不小心點燃的」、「用牙籤戳破能理解為開玩笑，但她用打火機，萬一旁邊有煤氣罐呢？」。

延伸閱讀：

辣到爆！女子帶自製辣椒醬等車突爆炸 附近乘客突被噴到成身辣椒

智能手錶爆炸疑電池出事！小學生右手恐需植皮 政府證實為熱賣款

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

深圳歡樂谷雲霄飛車「雪域雄鷹」爆追撞意外8人傷 車上遊客被震飛

綜合陸媒報導，10月27日晚深圳歡樂谷發生一起雲霄飛車追撞事故，致多人受傷。港大深圳醫院接收多名傷者，…

女子用打火機燒氫氣球、爆炸冒巨大火球險燒傷朋友 驚悚畫面曝光

開玩笑也不能輕重不分！重慶某餐廳發生氫氣球爆炸事件，1名女子帶着氫氣球與友人進店用餐，其中1名同行女生將手繞過她身後，偷偷用打火機點燃她身側的氣球…

剪嘴剪腿讓牠像隻鳥…童書被指內容暴力 出版社：已修改

廣西漓江出版社出版的《阿凡提的故事·開心樂園》是著名兒童讀物，卻被網友反映，當中部分故事的插圖和情節不妥，即便是帶有諷刺...

天降飛肉！公屋愛東村有住戶扔生豬肉到街上 網友驚訝：這塊120元

肉太便宜？有西灣河街坊發文，指愛東邨愛寶樓疑有住戶常扔生肉出去，氣得大罵「是不是有病？」。照片所見被扔到街上的相信為豬肉及雞腿肉，有網民質疑是有人想「毒狗」，部份人打趣道肉價不菲，「這塊嘢要30+元」。據房委會資料，高空擲物已納入公屋扣分制下的不當行為，涉及有損環境衛生的個案會被扣7分，如租戶2年內被累扣16分，或會被終止租約。

驚險！老翁推輪椅上電梯連人帶椅向後跌 地鐵職員神反應秒扶著

攜帶大型物品應選乘升降機，在電梯上一不小心隨時發生意外。武漢1名老伯日前帶同輪椅於地鐵站乘搭扶手電梯，其間疑梯級不平讓輪椅失平衡，導致他失重心連人帶椅向後方跌倒。幸好1名站內女職員從遠處留意到情況，急急衝上電梯，於千鈞一髮之際從後接著老伯，把他扶起並護送至候車月臺。好人好事影片上載後即引來網友瘋傳，紛紛大讚女職員神反應救老伯一命，女職員受訪時則謙虛表示，事發一刻一心只想保護乘客，「用了洪荒之力」。

香港的施政報告前1日出生 倒楣BB錯過2萬生育津貼 父嘆：搞到家吵屋閉

行政長官李家超發表《施政報告2023》時宣佈，10月25日起在香港出生的初生嬰兒，只要父或母是香港永久居民，就可獲派發一次性2萬元現金津貼。 為期3年的試行計劃已經生效，但是有人歡喜有人愁。有新手爸爸在網上發文，稱兒子於本月24日出生，不巧是措施生效日期前1日，與2萬元津貼失之交臂，家中「四大長老」更為此「搞到家吵屋閉」。他認為如果政府想鼓勵生育，應該將津貼生效日期延至10個月後。事件引起網友熱議，有人批評樓主長輩為了津貼爭吵，「很多上一輩覺得吃虧就是這樣」、「哪有控制，那麼喜歡錢自己再生」，也有線民笑稱，「賺少2萬=虧損，他們心態是跌咗2萬」、「那不是怎樣？塞回進老婆的肚子再生過」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。