深圳歡樂谷雲霄飛車「雪域雄鷹」爆追撞意外8人傷 車上遊客被震飛

綜合陸媒報導，10月27日晚深圳歡樂谷發生一起雲霄飛車追撞事故，致多人受傷。港大深圳醫院接收多名傷者，暫未通報人員死亡。深圳歡樂谷官方於27日晚間發布公告表示，事故造成8人受傷，均無生命危險。

有在港大醫院看病的網友描述，稱在急症室看到有人被白布蓋住，有傷者滿身是血被推入急救室，「有人肢體變形，很多人頸部上了支架」等情況。有親歷者描述，當時自己已結束一輪正在下車點下車，前面一輛過山車已出發，但由於彈射動力不足，往後倒退，導致2車相撞。親歷者稱，當他回頭看時，發現前車正快速倒退，其後自己被震飛在地，後車座椅被撞歪。

有網友發布事故現場情況。

香港大學深圳醫院服務熱線接線人員表示，該醫院收治了雲霄飛車追撞事故的多名傷者，因「急診室有多人在搶救，現在掛號等待需要時間大約4小時以上。」該接線人員稱，其暫不掌握醫院收治傷者的傷情和人數。

深圳衛視報導，27日晚上十點半，港大（深圳）醫院急診科現場就診秩序良好，根據導診臺醫護人員介紹，在此次事件中受傷較輕的人員經過檢查後已經回家，受傷較重的人員已經轉診到病房內。

急救部門表示，目前主要傷者已送至港大深圳醫院治療，還有部分已轉運到南山醫院及華僑城醫院。

深圳市政府權威人士確認，當晚歡樂谷景區確發生雲霄飛車追撞事故，目前各方已介入處理，之後會有相關的事故通報。有知情人士表示，事故所涉的雲霄飛車為深圳歡樂谷的雪域雄鷹項目。

事後，深圳歡樂谷通報表示，事發於27日18:27左右，深圳歡樂谷雲霄飛車「雪域雄鷹」項目發生車輛碰撞，造成8人受傷，目前已送往醫院治療，情況平穩，均無生命危險。事發原因正在調查中，該設備已停止運營，園方將進一步對園區所有設備進行全面檢測。

據深圳歡樂谷官網介紹，該項目為2億巨資打造亞洲至高、至長彈射式雲霄飛車，2秒提速狂飆，135公里/小時高空疾馳，60米垂直跌落，90秒全程瘋狂心跳，4G最大加速度，上天、入地、下海三棲體驗。

有網民稱，其中一輛雲霄飛車往前開時，因彈射力不足又退回去原位，撞到後面正要落客的雲霄飛車，兩車相撞發生意外，其中有兩名傷者（坐在後排者）傷勢較重。

傷者被送往港大深圳醫院治療。

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文章授權轉載自《香港01》