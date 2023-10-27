病父入院3日離世...港女長文感激將軍澳醫院 獲准一安排：他微笑離開

親人病危，摯親也希望能在對方人生最後的一段路程陪伴。近日一名港女在社交平臺上貼長文，指自己早前父親病危需入住將軍澳醫院，雖然最終入院三天後不治，但十分感激該醫院的醫護在父親最後的日子特准安排獨立房間，讓親人可以陪伴在側並沒有憾離開人世，更感恩「世界很善良」。

近日有網友在「將軍澳主場」的FB發貼文，指早前有人在群組內稱覺得將軍澳醫院很可怕，認識的人都有進沒出，所以原PO決定發貼文為該醫院平反，「雖然我爸爸最後都沒出到院，但我想寫篇長文，說我遇到的將軍澳醫院醫護有還好。」

原PO表示，在這個月初父親因病進去寶琳看門診，後來要召喚救護車進將軍澳醫院急症室，入院過程原PO一直陪伴父親左右。她指等上病房期間，要抽血、照X光、照掃描等，見證醫護有多忙，「想找個人詢問一下都難」，而且沒經歷過未知程式/步驟，「一張床推推去」，內心其實很不安。

她指當日回到家，接到醫生電話詳細解釋病情，也特別開放給他們隨時都可以去醫院探訪爸爸，「意思是已經沒什麼機會可以出院了，要有心理準備隨時會道別」。由於原PO是大家庭，即使分批2個2個輪流探訪，都會打擾到其他病人休息，所以向病房醫護提出，是否可安排父親可容納9名家屬的病房，讓他們可陪伴父親到最後，但有醫護婉拒指：「見病人的呼吸方式沒到最後階段，應該沒有是時候......」

原PO再找另一位醫護幫忙，該醫護請示主管後也爽快批准，讓父親轉移至一間單人隔離病房，最終原PO和家人得以陪伴父親，走完他人生最後的1至2個小時。「最後我的一家人，可以陪著爸爸走他人生最後的1-2小時，講完我們所有想說的東西，從爸爸微小的表情變化，知道他聽到我們的話、有點兒淚水、有點兒微笑地安詳離開了。」

將軍澳主場FB截圖

事主在文中特別向一位「戴眼鏡、高高瘦瘦的外科6s病房男醫護」和其他有心的醫護人員表示謝意 ： 「 我們每一個家裡人都很感恩你們幫爸爸的痛苦減到最少，成全我們每個人想和爸爸道別的心願。」更慶幸住在將軍澳，「幸好是將軍澳醫院，好運你們是將軍澳醫院醫護。」

不少網友看到原PO的貼文後都被心心為原PO加油及折哀，也有不少網友分享個人或親人的住院經歷，「這個世界不需要更多投訴，而是需要更多的表揚」、「感恩你們可以與爸爸好好道別」、「覺得醫護還好，相比其他公立醫院（我媽住過）算水準以上了」，原PO也在文末補充，看到不少留言都遇到很多好人，「感恩這個世界還有那麼多善良」。

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文章授權轉載自《香港01》