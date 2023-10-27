聽新聞
test
0:00 / 0:00

病父入院3日離世...港女長文感激將軍澳醫院 獲准一安排：他微笑離開

香港01／ 撰文：爆檸哥
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

親人病危，摯親也希望能在對方人生最後的一段路程陪伴。近日一名港女在社交平臺上貼長文，指自己早前父親病危需入住將軍澳醫院，雖然最終入院三天後不治，但十分感激該醫院的醫護在父親最後的日子特准安排獨立房間，讓親人可以陪伴在側並沒有憾離開人世，更感恩「世界很善良」。

近日有網友在「將軍澳主場」的FB發貼文，指早前有人在群組內稱覺得將軍澳醫院很可怕，認識的人都有進沒出，所以原PO決定發貼文為該醫院平反，「雖然我爸爸最後都沒出到院，但我想寫篇長文，說我遇到的將軍澳醫院醫護有還好。」

原PO表示，在這個月初父親因病進去寶琳看門診，後來要召喚救護車進將軍澳醫院急症室，入院過程原PO一直陪伴父親左右。她指等上病房期間，要抽血、照X光、照掃描等，見證醫護有多忙，「想找個人詢問一下都難」，而且沒經歷過未知程式/步驟，「一張床推推去」，內心其實很不安。

她指當日回到家，接到醫生電話詳細解釋病情，也特別開放給他們隨時都可以去醫院探訪爸爸，「意思是已經沒什麼機會可以出院了，要有心理準備隨時會道別」。由於原PO是大家庭，即使分批2個2個輪流探訪，都會打擾到其他病人休息，所以向病房醫護提出，是否可安排父親可容納9名家屬的病房，讓他們可陪伴父親到最後，但有醫護婉拒指：「見病人的呼吸方式沒到最後階段，應該沒有是時候......」

原PO再找另一位醫護幫忙，該醫護請示主管後也爽快批准，讓父親轉移至一間單人隔離病房，最終原PO和家人得以陪伴父親，走完他人生最後的1至2個小時。「最後我的一家人，可以陪著爸爸走他人生最後的1-2小時，講完我們所有想說的東西，從爸爸微小的表情變化，知道他聽到我們的話、有點兒淚水、有點兒微笑地安詳離開了。」

將軍澳主場FB截圖
將軍澳主場FB截圖

事主在文中特別向一位「戴眼鏡、高高瘦瘦的外科6s病房男醫護」和其他有心的醫護人員表示謝意 ： 「 我們每一個家裡人都很感恩你們幫爸爸的痛苦減到最少，成全我們每個人想和爸爸道別的心願。」更慶幸住在將軍澳，「幸好是將軍澳醫院，好運你們是將軍澳醫院醫護。」

不少網友看到原PO的貼文後都被心心為原PO加油及折哀，也有不少網友分享個人或親人的住院經歷，「這個世界不需要更多投訴，而是需要更多的表揚」、「感恩你們可以與爸爸好好道別」、「覺得醫護還好，相比其他公立醫院（我媽住過）算水準以上了」，原PO也在文末補充，看到不少留言都遇到很多好人，「感恩這個世界還有那麼多善良」。

延伸閱讀：

海洋公園哈囉喂喪屍男爆紅 被封最帥喪屍！揭真身和姜濤有關？

大陸抖音網紅教漂白大閘蟹從污泥瞬間變白！網友怒斥：牠快死了

文章授權轉載自《香港01》

爸爸 醫護人員

相關新聞

剪嘴剪腿讓牠像隻鳥…童書被指內容暴力 出版社：已修改

廣西漓江出版社出版的《阿凡提的故事·開心樂園》是著名兒童讀物，卻被網友反映，當中部分故事的插圖和情節不妥，即便是帶有諷刺...

天降飛肉！公屋愛東村有住戶扔生豬肉到街上 網友驚訝：這塊120元

肉太便宜？有西灣河街坊發文，指愛東邨愛寶樓疑有住戶常扔生肉出去，氣得大罵「是不是有病？」。照片所見被扔到街上的相信為豬肉及雞腿肉，有網民質疑是有人想「毒狗」，部份人打趣道肉價不菲，「這塊嘢要30+元」。據房委會資料，高空擲物已納入公屋扣分制下的不當行為，涉及有損環境衛生的個案會被扣7分，如租戶2年內被累扣16分，或會被終止租約。

驚險！老翁推輪椅上電梯連人帶椅向後跌 地鐵職員神反應秒扶著

攜帶大型物品應選乘升降機，在電梯上一不小心隨時發生意外。武漢1名老伯日前帶同輪椅於地鐵站乘搭扶手電梯，其間疑梯級不平讓輪椅失平衡，導致他失重心連人帶椅向後方跌倒。幸好1名站內女職員從遠處留意到情況，急急衝上電梯，於千鈞一髮之際從後接著老伯，把他扶起並護送至候車月臺。好人好事影片上載後即引來網友瘋傳，紛紛大讚女職員神反應救老伯一命，女職員受訪時則謙虛表示，事發一刻一心只想保護乘客，「用了洪荒之力」。

香港的施政報告前1日出生 倒楣BB錯過2萬生育津貼 父嘆：搞到家吵屋閉

行政長官李家超發表《施政報告2023》時宣佈，10月25日起在香港出生的初生嬰兒，只要父或母是香港永久居民，就可獲派發一次性2萬元現金津貼。 為期3年的試行計劃已經生效，但是有人歡喜有人愁。有新手爸爸在網上發文，稱兒子於本月24日出生，不巧是措施生效日期前1日，與2萬元津貼失之交臂，家中「四大長老」更為此「搞到家吵屋閉」。他認為如果政府想鼓勵生育，應該將津貼生效日期延至10個月後。事件引起網友熱議，有人批評樓主長輩為了津貼爭吵，「很多上一輩覺得吃虧就是這樣」、「哪有控制，那麼喜歡錢自己再生」，也有線民笑稱，「賺少2萬=虧損，他們心態是跌咗2萬」、「那不是怎樣？塞回進老婆的肚子再生過」。

病父入院3日離世...港女長文感激將軍澳醫院 獲准一安排：他微笑離開

親人病危，摯親也希望能在對方人生最後的一段路程陪伴。近日一名港女在社交平臺上帖長文，指自己早前父親病危需入住將軍澳醫院，雖然最終入院三天后不治，但十分感激該醫院的醫護在父親最後的日子特准安排獨立房間，讓親人可以陪伴在側並沒有憾離開人世，更感恩「世界很善良」。

張庭、林瑞陽涉傳銷案撤銷 96房、20億存款解封

藝人張庭、林瑞陽創辦「TST庭秘密」涉傳銷案，據報導已被石家莊市裕華區人民法院撤銷，並解封兩人名下價值17億元人民幣（約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。