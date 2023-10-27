香港的施政報告前1日出生 倒楣BB錯過2萬生育津貼 父嘆：搞到家吵屋閉

香港行政長官李家超發表《施政報告2023》時宣佈，10月25日起在香港出生的初生嬰兒，只要父或母是香港永久居民，就可獲派發一次性2萬元(約8萬元新台幣)現金津貼。

為期3年的試行計劃已經生效，但是有人歡喜有人愁。有新手爸爸在網上發文，稱兒子於本月24日出生，不巧是措施生效日期前1日，與2萬元津貼失之交臂，家中「四大長老」更為此「搞到家吵屋閉」。他認為如果政府想鼓勵生育，應該將津貼生效日期延至10個月後。事件引起網友熱議，有人批評原po長輩為了津貼爭吵，「很多上一輩覺得吃虧就是這樣」、「哪有控制，那麼喜歡錢自己再生」，也有網友笑稱，「賺少2萬=虧損，他們心態是跌2萬」、「那不是怎樣？塞回進老婆的肚子再生過」。

該名新手爸爸在連登討論區以「鼓勵生育措施搞到全家家吵屋閉」為題發文，稱妻子預產期本來是11月初，但提早順產，孩子最終於10月24日出生，剛好比政府推行初生嬰兒2萬元現金津貼生效日期10月25日早了1天，與津貼無緣。

原po表示雖不靠2萬元津貼開飯，但因為生育津貼只適用於10月25日或以後出世的孩子，而且沒有追溯期，因此兒子不過是比生效日子早了十多個小時出生，就沒資格領取津貼，慨嘆指孩子「倒楣」，「24日出生無人權，早10幾個小時就不是初生，一輩子想念『倒楣b』」。

樓主上載孩子針卡，顯示出生日期為2023年10月24日。（連登討論區圖片）

他又指，孩子出生後幾天，父母及岳父岳母均為津貼「吵得拆天」，而妻子忙於安撫「四大長老」也導致情緒低落。原po坦言害怕妻子抑鬱，批評鼓勵生育政策「垃圾」，指不求有追溯期，但認為如果鼓勵生育，津貼生效日期應訂於10個月後，「即日生效也是鼓勵什麼？」。他更提出「魚蛋論」，表示「寧願現在全部都無（津貼）」。

貼文引起網友熱議，有網友不理解原po家中長輩為何爭執，亦有別人替原po妻子感到不值，「最慘真你老婆，剛生完全家focus去了那2萬元到，比吃還要他調轉頭安慰回長輩還要慘，慘過吃」 、 「不明白兩老吵的怎麼在哪裡，什麼時候生又控制不了 」 。亦有網友不同意原po指津貼生效日期應推遲，「那怎麼都有條界線的，早派地都有吵」、「就算10個月後，也同樣會有人差一點點拿不到」。

不過，有比較多人意和原po看法，認為措施生效日期並不理想 ， 「這個生效日期又是執行得糟糕的，本身有了一定會生那些根本就不用鼓勵 」、「你對的，應該10個月後才生效，才叫做鼓勵到人生兒子，現在只是造就到一班人坐到順風車拿著20k，和樓主這些差一天的慘慘豬」、「原po是無能，但鼓勵生育玩即日生效的確是多邏輯 」 。

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文章授權轉載自《香港01》