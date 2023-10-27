驚險！老翁推輪椅上電梯連人帶椅向後跌 地鐵職員神反應秒扶著

香港01／ 撰文：安祖娜
武漢1名老伯日前帶同輪椅於地鐵站乘搭扶手電梯，其間失重心連人帶椅向後方跌倒，幸好1名站內女職員從遠處留意到情況，於千鈞一髮之際從後接住他。（微博影片截圖）
武漢1名老伯日前帶同輪椅於地鐵站乘搭扶手電梯，其間失重心連人帶椅向後方跌倒，幸好1名站內女職員從遠處留意到情況，於千鈞一髮之際從後接住他。（微博影片截圖）

攜帶大型物品應選乘升降機，在電梯上一不小心隨時發生意外。武漢1名老伯日前帶同輪椅於地鐵站乘搭扶手電梯，其間疑梯級不平讓輪椅失平衡，導致他失重心連人帶椅向後方跌倒。幸好1名站內女職員從遠處留意到情況，急急衝上電梯，於千鈞一髮之際從後接著老伯，把他扶起並護送至候車月臺。好人好事影片上載後即引來網友瘋傳，紛紛大讚女職員神反應救老伯一命，女職員受訪時則謙虛表示，事發一刻一心只想保護乘客，「用了洪荒之力」。

事發上週四（ 19日）清晨6時50分左右，1名年約六旬男子帶同1部已摺疊好的輪椅，通過安檢站後乘電梯打算前往月臺候車。男子站於電梯左方，一手扶著扶手，一手扶著輪椅，本來也算穩妥。可是當電梯上升時，輪椅疑卡於高低不平梯級，失平衡搖搖欲墜。男子為扶好輪椅，也突然失去重心，連人帶椅一同向後跌去。

當時正於站內巡視的地鐵職員官志萍留意到情況，即急步跑往電梯並衝上梯級，在千鈞一髮之際，伸出雙手接著把跌倒的男子及其輪椅，並以全身力氣把他向上推。男子被扶起后，趕緊拉實輪椅，調整好重心后終能站穩，不過官志萍沒有掉以輕心，繼續扶實男子背部，穩妥護送他至月臺。

官志萍接受陸媒訪問，憶述事發經過時謙虛表示，當下只想到救人，連自己的儀容也無暇理會。（微博影片截圖）
官志萍接受陸媒訪問，憶述事發經過時謙虛表示，當下只想到救人，連自己的儀容也無暇理會。（微博影片截圖）

好人好事影片被上載至網路後引來網友瘋傳，大讚片中地鐵職員官志萍的「神反應」及時救了男子，否則後果堪憂，「能有這種意識的人，不只因為敬業，更是善良的本能反應」、「這位小姐姐叻，要倒下那一刻接著超不容易的」、「愛心之人，老遠就觀察到了」。

官志萍事後接受陸媒訪問，憶述事發經過時謙虛表示，當下只想到救人，連自己的儀容也無暇理會，「當時只想著扶著乘客，衝上電梯的速度過快，扶乘客時『急煞車』，致頭頂上的帽子慣性掉落無法顧及」。她又笑言，老人連同輪椅重量超過150斤（約75公斤），「那一刻真是用了洪荒之力，我也沒想到自己力氣這麼大，能夠穩穩地托住乘客和輪椅」，到達月臺後才感到雙腿發軟。

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文章授權轉載自《香港01》

輪椅 電梯

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