天降飛肉！公屋愛東村有住戶扔生豬肉到街上 網友驚訝：這塊120元

肉太便宜？有西灣河街坊發文，指愛東邨愛寶樓疑有住戶常扔生肉出去，氣得大罵「是不是有病？」。照片所見被扔到街上的相信為豬肉及雞腿肉，有網友質疑是有人想「毒狗」，部份人打趣說肉價不菲，「這塊要30+(約120元新台幣)元」。據房委會資料，高空擲物已納入公屋扣分制下的不當行為，涉及有損環境衛生的個案會被扣7分，如租戶2年內被累扣16分，或會被終止租約。

扔煙頭到路上時有聽聞，為何會扔肉？原PO週二（ 24日）在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文，拍到2塊生肉被扔至馬路及人行道的照片，一張為半塊磚頭大的豬肉，另一張相信是雞腿肉。原PO指事發於愛東邨愛寶樓樓下，斥有住戶「整天飛生肉外出，是不是有病」。

照片所見，有人扔了生豬肉和生雞肉到街上。（資料圖片）

網友爆笑指相中的是「飛機肉」，「是就長期站（喺）里把，不用去深圳買平肉吖」、「撿到荀嘢，袋子裡不夠格放，只有放下塊生肉」，但批評該行為無異於投喂給「小強」和老鼠。有人就認為扔肉到街上太浪費，「不用錢買？」，推測相中豬肉要價超過30元。

更有街坊質疑扔肉住戶別有用心，「會不會有毒想毒死啲狗」，但有留言指如果有人下毒，「肉是會變了色」。

據房委會資料，高空擲物已納入公屋扣分制下的不當行為，若涉及有損環境衞生的個案會被扣7分;可能造成危險或人身傷害的個案，則會被扣15分，也可能向違規者採取檢控行動。至於高空擲物造成嚴重危險或人身傷害的個案，房委會會直接引用《房屋條例》第19（1）（b）條的規定，無需引用扣分制即時終止該戶的租約。

當租戶2年內累計被扣分數達16分，房委會會發出《遷出通知書》，終止該戶的租約。2021年及2022年因高空擲物而被扣分的個案總數分別有166宗及136宗。

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文章授權轉載自《香港01》