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身材歧視？女體重70公斤應徵洗碗工遭打槍 海底撈客服回應讓人傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
隨疫後復甦，海底撈顧客回流，其預估上半年淨利將大增至人民幣22億元。圖／取自澎湃新聞
隨疫後復甦，海底撈顧客回流，其預估上半年淨利將大增至人民幣22億元。圖／取自澎湃新聞

中國大陸知名連鎖火鍋業者海底撈，爆發歧視爭議，一名女子抱怨應聘洗碗工，卻因體重因素被拒絕，海底撈客服回應，沒有歧視，可能是沒有合適的制服，事件在微博引發熱議。

《觀察者網》報導，大陸遼寧大連一名王姓女子，在求職平台上看到海底撈招聘洗碗工，於是聯繫負責招聘業務楊姓女經理，因對方要求，王姓女子報上身高168公分、體重140斤（70公斤），結果，對方直接回覆「抱歉不太合適哦」。

王姓女子認為海底撈歧視偏胖的女性。對此，海底撈招聘客服表示，「可能是沒有合適工作服，所以才會拒絕，因為工作服是公司統一做的，都是以前就做好的」。

報導在微博引起熱議，眾人幾乎一面倒留言批評，「140犯法了？」、「刷碗要看體重嗎？是他家瓷磚硬度不夠，140踩上會塌還是怎麼了？」、「洗碗工要拿出超模的標準嗎？」、「140連洗碗工都不能做嗎？」，也有人緩頰留言，「可以拒絕，但不能是因為體重，而且140也沒多胖」、「這客服回應的就很怪，直接說不合適不錄用不就行了，為啥說什麼沒合適的工作服，這是啥拒絕理由啊」。

海底撈 客服 求職

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