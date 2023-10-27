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河南大河書局 將閱讀推廣到城鄉

聯合報／ 記者傅繼嫻／河南鄭州報導
大河書局校園閱讀中心，實現了公共資源的最大化使用。圖／大河書局提供
大河書局校園閱讀中心，實現了公共資源的最大化使用。圖／大河書局提供

河南大河書局為實現全民閱讀風氣，打造校園閱讀中心、城市書房與農家書屋，將「閱讀」推展到校園、城市與農村，讓所有人能夠用各種渠道接觸書籍，打開心靈的閱讀之窗，領略最美河南。

大河書局於2018年推出全省首家校園閱讀中心，截至目前閱讀中心在鄭州市已有15家，建成完整的校園閱讀標準化間服務體系，採用「兩扇門」運營模式，為學校和社會提供六大文化服務功能，實現了公共資源的最大化使用。

今年，大河書局積極探索研學新模式，打造「行走河南·讀懂中國」河南特色系列研學路線，與鄭州市各中小學合作，以「文化＋教育＋旅遊」的形式，把研學旅遊變成深入閱讀學習的一種方式，先後組織了十餘所學校、近萬師生走出校園，走進大自然，開展研學活動。

此外，為了打造城市文化品牌、提升文化品質，「城市書房」油然而生。2023年，大河書局策劃、設計、施工、管理的全省首家超低能耗節能減排城市書房—南陽諸葛書屋桂花城店、人民公園店、規劃局店、高新區店4個書店已經建成並開始營業，得到一致好評。

大河書局將閱讀涵蓋在校園、城市，接著就是走入鄉村。「農家書屋」為滿足農民文化需求，是一處由農民自主管理、自我服務的公益性場所。截止目前，大河書局數字農家書屋已經覆蓋了全省19000多個村莊。

大河書局積極參與全省農家書屋建設和圖書配送工作，在已經建成46813個農家書屋中，服務23400多個農家書屋的圖書發行配送工作，極大豐富了農民精神文化生活。

從2017年開始，為適合移動互聯網發展趨勢，大河書局率先在全省推出數字農家書屋，著力推進和擴展數字農家書屋的流量入口，為農民提供更加豐富的文化產品和雙向互動的溝通渠道。

書局 農民 鄭州

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