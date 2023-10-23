醫生、護士手術中大玩「公主梗」 網批：開玩笑要分場合

醫生在手術期間，應專注、細心的治療病患。不過，中國大陸雲南省箇舊市人民醫院腫瘤科官方抖音發布一則影片，只見影片中醫生與護士在為患者手術期間大玩網路梗，引起網友批評。

根據陸媒《新黃河》報導，雲南省箇舊市人民醫院腫瘤科官方抖音於近期發布一段爭議性影片，標題為「外科醫生VS麻醉科的小公主們」。影片中的場景，疑似是外科醫生在為患者做手術的過程，期間還出現「請叫我公主」、「大公主、小公主，請幫我搬一下病人」、「請公主弄下電刀」等多段對話。

影片一出，立即掀起網友批評與質疑的聲浪。對此，箇舊市人民醫院的工作人員表示，影片拍攝的場景確實是在病人的手術過程中，拍攝影片的初衷是希望緩解醫務人員的工作壓力。工作人員稱，此影片是相關科室未經審核擅自發布的，目前已要求對方寫出拍攝影片的目的、用意等。

面對網友質疑醫生專業的言論，工作人員強調，醫院腫瘤科的醫生都非常敬業，不會影響操作規範，日後院方也會持續改進。

新聞底下，不少網友對此行為的看法不一，有人認為醫生手術期間應嚴肅處理，「作為一個醫務人員，實在不能接受，下班怎麽瘋都行，上班請認真對待」、「這是在手術，開玩笑要分場合的」。

但也有網友表示輕鬆的氛圍，可緩解病患及醫護人員情緒，「醫生越嚴肅，問題越大，大家不要過度敏感」、「就應該輕鬆點，病人本來就緊張」。