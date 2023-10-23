地鐵爭位爆衝突、杭州阿伯爭位抓傷男生 目擊者：搶不過就動手打人

乘坐地鐵因座位問題引發的爭執永遠停不了！日前杭州有長者與2名年輕男女因搶佔座位問題爆發口角，其後有人動手，最終要報求助。事緣一對年輕情侶本想座下，其中男生為女友先霸位，但卻被伯伯搶座，3人因此爭執。有目擊者指伯伯「搶不過就動手打人」，怒氣衝天突然伸手抓傷男生，男生即時報警。

車廂內有乘客拍下現場情況及放到網上，表示伯伯最終被警方帶走。事件在網上引起極大迴響，有網友認為年輕人霸位本身就是不對，伯伯只要不動手就有道理，但他偏偏動手打了人，「想幫也幫不了」、「再怎麼說也不能動手」。

從網上流傳的影片可見，事件發生在杭州一列地鐵車廂內，10月4日，1名伯伯與2名年輕男女因爭奪座位問題發生口角，目擊者指伯伯動手抓傷年輕男生。根據影片的對話內容，事發前男生與女友一前一後步入車廂，男生找到2人空位先行坐下，打算將身旁空位留給女友。

這時，伯伯上車後箭步衝到該座位上搶先坐下，男生向伯伯表示「有人的」，但伯伯不願起來再尋空位。之後他們就爆發爭執，有乘客嘗試勸阻，但伯伯出手抓傷男生，令男生腋下被劃出長長血痕。

男生的女友見狀即表示要報警，「哪有這麼掐人的，報警報警！」，又大聲詢問附近乘客「大家都看見了嗎」，有乘客就表示「不管年齡問題」，打人就肯定要報警，伯伯隨後情緒激動地反駁是想「把他拉過來看看」。

女生又指「我們知道尊老愛幼的也就讓着了。你是老人你就可以打人啊？」，附近有乘客附和「不能打人啊」。影片上傳者稱「是老人在搶座位，搶不過就動手打人」，最終3人在下個車站下車由職員幫忙解決糾紛，他又表示伯伯最終被警員帶走。

影片引起熱議，有人批評伯伯搶座及打人不對，「倚老賣老就很討厭啦」、「不是仗着老就可以欺負年輕人，大家都是平等的」。但也有不少人認為該對年輕情侶不應霸位，「這還能佔座？這女的還擱這兒賣慘」、「公共交通上可不興這種佔座行為哈，大爺先到理應得座，自己不讓招來的事也是活該」、「小伙子可以將自己的位子讓給女友，不該佔座」。

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文章授權轉載自《香港01》