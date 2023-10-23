羅江詩歌節暨調元川菜文化周 德陽登場

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
羅江詩歌節暨調元川菜文化周在德陽市羅江區舉行，精彩開幕式文藝演出。圖／本報四川德陽傳真
羅江詩歌節暨調元川菜文化周在德陽市羅江區舉行，精彩開幕式文藝演出。圖／本報四川德陽傳真

19日晚，2023中國·羅江詩歌節暨大德如陽·調元川菜文化周開幕式，在四川省德陽市羅江區舉行。

自2006年以來，羅江已成功舉辦了8屆詩歌節，在為大陸現當代詩歌的發展作出積極貢獻的同時，也有力地促進了當地的文化發展和繁榮。本屆詩歌節以「詩潤幸福家園，相約大美羅江」為主題，來自大陸各地的詩人齊聚羅江，開展詩人采風、「詩歌進校園」公益講座、詩歌創作交流會、詩歌朗誦比賽等活動。

近年來，羅江大力傳承和弘揚調元文化，以《醒園錄》為藍本溯源創新，推出羅江鱖魚、羊肚菌、糯米鹹鵝蛋、倒罐菜等地方特色菜。本屆川菜文化周，將深入挖掘李調元「川菜之父」的文化名片，探究其深厚的餐飲文化內涵，通過舉辦川菜創新菜品品鑒會、蜀道門廳調元故里「食裝秀」、川菜食材展、川菜發展學術交流會、調元川菜大賽等系列活動，讓傳承與創新碰撞，推動川菜文化創新性發展。

目前，一批傳統食品如羅江豆雞、羅江青椒、天府花生等得到新的發展，一批餐飲名店如醒園食府、新廟農家樂、金面子、劉腳、大肉鰱魚等聲名遠播，一批特色菜（宴）品如調元宴、三國宴、楊氏鹵鵝、醒園風乾雞等享譽川西。

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