北京白塔寺 重現老街區活力

北京阜成門內大街的胡同裡，古樸壯麗的白塔穿越700年時光，依舊巍然屹立迎接天南海北遊客。今年「十一」假期，除了轉塔祈福、逛寺觀賞外，一場場文化活動為人們帶來多重享受，周邊街區的有機更新，也使得白塔寺的魅力進一步提升。

旌幡舞動、鈴聲悠揚，白塔、紅牆、灰瓦，古老寺院的典雅莊重，讓遊客們紛紛舉起手機，將最美的畫面定格在鏡頭中。

白塔寺又稱妙應寺，融合了中尼佛塔的技藝精華，是大陸現存最早、規模最大、保存最完好的一座覆缽式喇嘛塔。2021年6月，歷經兩年修繕的白塔寺重新開放，並首次設置夜間專場，市民遊客在燈光秀中轉塔、賞景、觀展、交流，感受古典與現代交融的時空對話。

如今，「白塔之夜」已成為白塔寺常態化的文化活動，電影放映會、白塔塔藏文物展、京味兒相聲、昆腔京韻元曲分享會、妙音雅集民樂演出等豐富的主題活動接連不斷，讓白塔寺不再只是祈福祭拜之地，更成為傳統文化的傳播平臺。

「白塔亮燈點燃了整個白塔寺街區的消費活力。」相關負責人表示，緊鄰白塔寺西側的東西岔胡同，經過多年的騰退、換租後，已引入咖啡、精釀、簡餐等年輕化的餐飲品牌。尤其在白塔寺亮燈夜間，能登高觀塔的咖啡廳、可坐在院裡小酌的精釀酒吧，都成網紅打卡地。

白塔寺周邊胡同，也通過設計師的創新與設計，進行著微妙的更新。

白塔下市井生活，在日漸濃郁古都風韻中，變得更加舒心愜意。一間間店鋪門前的區域，都在保留原有建築風格的基礎上進行了優化。

白塔寺街區還多了不少供居民交往的公共空間。東岔胡同裡小廣場，三五成群的居民坐在木椅談天說地；白塔書房裡，工作人員和居民志願者製作裝飾街區的紙燈籠，有時這裡還會舉辦文化講座。作為文化地標的白塔寺與街區更新相得益彰。

一個能觸摸到歷史、感受到煙火氣、品味文化魅力胡同片區，正煥發青春活力。