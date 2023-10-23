米字高鐵中樞 鄭州東站疫後客流量激增

聯合報／ 記者傅繼嫻／河南鄭州報導
大陸高鐵河南鄭州東站，日均發送旅客13萬人次。記者傅繼嫻／攝影
大陸高鐵河南鄭州東站，日均發送旅客13萬人次。記者傅繼嫻／攝影

位於河南省鄭州市的鄭州東站，是大陸「米」字形高鐵樞紐的核心中樞；以它為中心1小時覆蓋全省地市，於2012年9月建成通車，是大陸高速鐵路中重要的綜合性交通樞紐之一。近年，鄭州在設備設施、乘客服務方面進行優化，加深數位化乘車服務升級。

鄭州東站於2012年9月建成通車，在車站外觀上以「房橋合一」結構的跨線鐵路站房，整體造型由「司母戊鼎」抽象而來，凝練了「蓮鶴方壺」、「雙連壺」的形態美感，體現出莊重沉穩的中原文化底蘊。

鄭州東站客運車間黨總支副書記宋君瑛表示，今年以來鄭州東站客流量已恢復正常，疫情後客流量非常明顯激增，車站日均發送旅客13萬人次。開通運營有京廣、徐蘭、鄭渝、鄭阜、鄭太、濟鄭高鐵以及鄭開、鄭機城際鐵路等，是河南省會鄭州的地標性建築，被中原百姓譽為鄭州的「鄭中心」。

據悉，車站在2022年開始，深化電子客票應用、人臉辨識驗證、無感支付等數位化服務，並調整優化檢票、換乘旅客流線，與現有人工通道相結合，最大限度提升效率。同時，在高鐵乘車設施優化上，鄭州鐵路裝備製造有限公司組織研發「高鐵站台升降安全警示防護系統」，守護乘客出行安全。

鄭州東站解說員說，為方便旅客快速換乘，車站檢票口新增雙向閘機，並設置換乘專用通道，實現17分鐘到達新鄭機場、28分鐘達到焦作，「真正實現一日三餐三個城市搞定，有效的帶動周邊城市群的快速發展。」為進一步探索空鐵聯程，在鄭機城際候乘區設登機牌打印處，坐城際列車到機場換乘旅客，可自助選座換取登機牌，實現城際列車與新鄭機場T2航站樓無縫接駁。

其中，車站內有一處「重點旅客候車區」，集重點旅客、母嬰候車室、兒童遊樂區為一體，採用動靜分離模式，全方位滿足旅客需求。

鄭州 高鐵

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