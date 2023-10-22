雲南男子擅用農藥幫人治病遭判刑 法官籲：民間偏方勿輕信

近日，中國大陸雲南省玉溪市新平縣人民法院審理一宗過失致人死亡案件，被告甘姓嫌犯使用敵百蟲（三氯松，屬農藥、殺蟲劑一種）、白酒、醋混合制成所謂偏方，為一患有皮膚病的男子擦拭身體，最終導致其中毒死亡，被判處有期徒刑3年與緩刑3年。

案情指，甘姓嫌犯去年9月底在新平縣某農貿市場門口看見一名患有皮膚病的男子，於是稱可以制作治療皮膚病的藥水給對方擦拭。隨後，甘姓嫌犯買了一袋農藥敵百蟲，在塑膠瓶中加入敵百蟲、白酒、醋制成混合溶液，再為男子擦拭背部、手臂、腿部。同年10月10日，甘姓嫌犯再到男子出租房內用剩下的混合溶液幫其擦拭上半身和腿部，並將剩餘的混合溶液留給男子。

結果，男子翌日突感身體不適，送醫後死亡，經鑒定死因為中毒。法院審理認為，被告的行為已構成過失致人死亡罪，鑒於其具有坦白情節、自願認罪認罰，事後也賠償了被害人親屬部分經濟損失，並與被害人親屬達成賠償協議且取得諒解，遂對其予以從輕處罰和從寬處理並適用緩刑。據此，法院綜合被告的犯罪事實、性質、情節及社會危害程度，依法作出上述判決。

法官提醒，有機磷農藥是大陸使用廣泛、用量大的殺蟲劑，主要包括敵敵畏（二氯松）、敵百蟲、對硫磷（巴拉松）、樂果等，如果不慎進入消化道或接觸皮膚，很容易造成中毒；尤其在日常生活中，對各種民間偏方不可輕信，更不可當作藥物治療疾病。

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文章授權轉載自《香港01》