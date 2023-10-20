快訊

獨／清大頻傳無預警停電還要限電惹怒學生 台電出手了

台中知名樂園成極樂天堂…大尺度不雅片流竄 警鎖定影片散布者

峮峮上身兩處大挖空、豆花妹開高衩露美腿 她被封金鐘紅毯最美

重慶高校保安打死校園流浪狗遭停職 學生心痛獻花：牠做錯了什麼！

聯合新聞網／ 綜合報導
重慶一間高校內流浪狗遭保安打死，許多學生深感痛心，紛紛譴責學校作為。圖片來源／翻攝自微博
重慶一間高校內流浪狗遭保安打死，許多學生深感痛心，紛紛譴責學校作為。圖片來源／翻攝自微博

中國大陸日前有學生爆料，重慶對外經貿學院校園內，一隻流浪狗被保安抓捕後打死，學生紛紛在校園內貼訃告、放祭品、獻花給這隻狗狗。事件在網路上掀起熱議，一方譴責校方過於殘忍，一方則認為流浪狗存在風險，應該驅逐。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，10月17日晚間，重慶對外經貿學院一名學生，在回宿舍途中被流浪狗追趕，學校夜間巡邏保安發現後護送學生進入公寓。考慮到校園安全，保安對流浪狗進行了驅趕、抓捕，在驅趕過程中致其死亡。

10月19日，這間高校對外發佈公告說明事件，並在今（20）日發聲明表示，該名保安已被停職，「經調查，保安人員在驅趕外置流浪狗過程中確存在不當行為，目前學校已對涉事保安作停職處理。」並承諾學校將加強校園管理，改進工作方法，對此次爭議表達歉意。

保安抓捕流浪狗。圖片來源／截自小紅書
保安抓捕流浪狗。圖片來源／截自小紅書

事件爆發後，話題「重慶高校通報保安抓捕打死流浪狗」上微博熱搜，引發網友熱烈討論。許多人深感痛心，指責學校「虐狗致死」，「最後一刻牠都在笑，卻被殘忍的殺害」、「牠做錯了什麼」、「可憐的狗狗」、「為什麼要用打死這種方式」、「我是這個學校的學生，小黃沒有追趕過任何人」、「濫殺生命，何以育人」。

但也有另一方網友認為，流浪狗存在潛在危險，且保安是因為流浪狗追趕學生才進行驅趕，「保安沒錯」、「問一下愛狗人士，如果流浪狗追趕學生，正確的處理方式你們覺得是什麼？」、「愛狗人士不要光抱著手機在這裡說風涼話，你們倒是領回去養啊」、「動輒不要打狗狗的人，是不是覺得只有咬到人以後才能譴責呼籲？」

保全 流浪狗

延伸閱讀

台彩頭獎800萬大學生得主稱「錢全花光」 網看投資單讚超明智

女童上學慘遭公車輾斃 網轟臨停車主「失格行為」：應該重罰

常吃的水果竟是脹氣禍首！ 醫製一表認清造成腸胃不適食物：小心踩雷

LINE又增1實用功能！這支「小鉛筆」拯救金魚腦用戶訊息沒打完

相關新聞

台商大選、春節機票 兩次往返最貴1.8萬

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱台企聯）20日發布，為協助在陸台胞，於2024年初台灣選舉及春節期間順利往返兩岸，與...

時隔163年 這4獸首與馬首第一次在圓明園重聚

圓明園博物館近日舉辦「五首重聚·故園新語」圓明園獸首銅像特別展覽，由保利藝術博物館收藏的圓明園十二獸首之牛首、虎首、猴首...

女童上學慘遭公車輾斃 網轟臨停車主「失格行為」：應該重罰

中國大陸日前發生一起駭人事故，一名媽媽於上學時間騎電動機車載兩名女兒，其中一名女童慘遭公車輾壓，當場死亡。警方調查後得知，原來是一輛轎車違停，車主開門時未注意路況，進而引發後續事故，讓眾人紛紛譴責「開門前不檢查路況」的行徑。

重慶高校保安打死校園流浪狗遭停職 學生心痛獻花：牠做錯了什麼！

中國大陸日前有學生爆料，重慶對外經貿學院校園內，一隻流浪狗被保安抓捕後打死，學生紛紛在校園內貼訃告、放祭品、獻花給這隻狗狗。事件在網路上掀起熱議，一方譴責校方過於殘忍，一方則認為流浪狗存在風險，應該驅逐。

清華博士後當交警 15年事故勘查無錯漏 官媒：大材大用

「這輛車不是轉彎，是直行！對方車輛全責！」他掃了一眼10厘米長的煞車痕，斬釘截鐵地說；這個很有底氣的交警就是張雷，清華大...

中國工作逾10年年輕人存款少 21.5%低於1萬元

中國一項調查報告顯示，存款不多是中國大多數年輕人的現狀。其中，12.2%的年輕人處於「暫無存款」狀態，另有9.3%的年輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。