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時隔163年 這4獸首與馬首第一次在圓明園重聚

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
由保利藝術博物館收藏的圓明園十二獸首之牛首、虎首、猴首、豬首，在時隔163年後首次與馬首重聚圓明園。（取自北經日報）
由保利藝術博物館收藏的圓明園十二獸首之牛首、虎首、猴首、豬首，在時隔163年後首次與馬首重聚圓明園。（取自北經日報）

圓明園博物館近日舉辦「五首重聚·故園新語」圓明園獸首銅像特別展覽，由保利藝術博物館收藏的圓明園十二獸首之牛首、虎首、猴首、豬首，在時隔163年後首次與馬首重聚圓明園，一起亮相。

綜合央視、北京日報報導，這次展出的五個獸首，牛首、虎首、猴首於2000年由大陸央企「保利集團」從拍賣會購得，存放於保利藝術博物館。豬首則是2003年大陸前全國政協常委、香港信德集團董事局主席何鴻燊出資從美國收藏家手中購回，並捐贈給保利藝術博物館。

至於原本就存放在圓明園的馬首，是在2007年被何鴻燊以6,910萬港幣（約新台幣2.86兆元）回購，2019年捐給大陸國家文物局，並在2020年12月正式回歸圓明園。

十二獸首原是圓明園海晏堂前水力鐘噴泉的構件，該組噴泉將代表東方的十二生肖文化與西式噴泉建築融合，獸首以特殊的紅銅材料、精湛的製作工藝、巧妙的結構設計，但1860年英法聯軍火燒圓明園後，包括十二獸首在內的眾多文物流散海外。

截至目前，虎首、牛首、猴首、豬首、鼠首、兔首、馬首等七尊獸首已回歸中國大陸。鼠首和兔首於2013年6月由法國皮諾家族捐贈給大陸，目前收藏於中國國家博物館。2018年，一件疑似流失龍首的拍品曾現身拍場。至於蛇首、羊首、雞首和狗首至今仍下落不明。

獸首 博物館

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