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女童上學慘遭公車輾斃 網轟臨停車主「失格行為」：應該重罰

聯合新聞網／ 綜合報導
天津一名女童因轎車違停且未注意路況便開門，導致被撞擊後遭公車輾壓當即死亡。圖片來源／翻攝自微博
天津一名女童因轎車違停且未注意路況便開門，導致被撞擊後遭公車輾壓當即死亡。圖片來源／翻攝自微博

中國大陸日前發生一起駭人事故，一名媽媽於上學時間騎電動機車載兩名女兒，其中一名女童慘遭公車輾壓，當場死亡。警方調查後得知，原來是一輛轎車違停，車主開門時未注意路況，進而引發後續事故，讓眾人紛紛譴責「開門前不檢查路況」的行徑。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，此事故在本月16日發生於天津某地鐵站附近。目擊民眾表示，事發時間約於早上7、8點，正值早上家長送孩子的時間，一名媽媽騎乘電動機車載兩個女兒前往學校，卻與一輛轎車發生碰撞，接著電動機車往左傾倒，怎料同一時間一公車行駛經過，由於無法及時煞車閃避，瞬間將其中一名倒地不起的女童輾斃，場面相當駭人。

警方到場後，立即疏散圍觀的群眾並開啟調查。經過調查，該轎車為多元化計程車，當地警方表示，駕駛不但違停，而且開門前未注意後方來車，導致撞倒電動機車，另外，母女三人中僅有媽媽戴安全帽。

網友們對於此事件相當氣憤，紛紛指責沒檢查路況就開車門的行為，也替公車司機叫屈，「有些人認為後視鏡就是擺設，開門從來不看」、「開門殺這種應該判刑，而且致人死亡的應該重判」、「公車司機好無辜」、「公車司機倒大霉，唉」。

除此之外，也有網友認為媽媽騎機車不該「三貼」，且未讓小孩戴安全帽實屬不應該，「小轎車逃避不了責任，但還是就事論事啊，電動機車同時在倆人屬於違法違規了，存在安全風險」、「家長電動車載倆孩子而且沒戴安全帽，應該也是有次要責任的」。

電動機車 違停 計程車

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