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香港01創辦人 于品海遭聲請破產

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
南海控股及香港01創辦人于品海。本報資料照片
南海控股及香港01創辦人于品海。本報資料照片

香港知名網媒「香港01」創辦人于品海，遭建銀國際入稟（遞狀）香港高等法院聲請破產。據香港司法機構網站上的訊息，破產呈請聆訊定於十二月十九日下午在高等法院處理。

于品海是「香港01」及其母公司南海控股的創辦人，今次破產聲請的呈請人是建銀國際海外有限公司，被呈請破產的為于品海。

在此之前南海控股發出公告，說接獲香港聯合交易所函件，告知上市委員會已於十月十二日，根據上市規則，決定取消南海控股的上市地位。股票上市的最後一日為十月卅日，及其股票上市地位將於十月卅一日上午九時起取消，南海控股亦指不就上市地位決定申請覆核。

十八日提交的破產聲請入稟狀顯示，建銀國際曾於去年六月入稟香港高等法院，指於二○二一年三月廿四日，未如期獲一間ＢＶＩ公司支付到期價格逾三點八億港元債券，只獲分批支付約三千七百萬港元款項，遂入稟追討本金連利息共約四點一億港元，于品海為有關交易擔保人之一，遂一併入稟追討。

該案今年六月開庭，建銀國際一方當時聲請，解除扣押于品海旗下一間公司CIM Company Limited獲法庭批准，下令于品海一方支付約九千港元訟費。

于品海出身平民家庭，少年時代出國唸書，十九歲時即獨自創辦加拿大一份中文手抄報紙，回流返港曾入職報館當編輯，後為查良鏞看好接手香港明報，以後又進軍電視業，投資失利後報稱在大陸進軍電影業。

二○○九年于品海收購多維新聞網，二○一六年創辦「香港01」。

香港 破產 南海

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