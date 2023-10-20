看好大陸運動休閒發展 台灣教練深圳開羽球館

近年許多國際運動賽事如火如荼展開，促使體育交流成為許多台灣年輕運動員西進的動力。來自台灣的羽球教練簡誠毅，毅然放棄從事IT產業，選擇在深圳創辦羽毛球館，他認為，「大陸經濟飛速發展，大家業餘時間也愈發充實起來，非常適合羽毛球運動的推廣，深圳龍華李寧幻鷹羽毛球館便應運而生。」

選擇來深圳開辦羽毛球訓練館不是心血來潮，簡誠毅介紹，本來畢業後要去台積電做IT產業，可是當時覺得不符合他的性格，所以選擇來深圳創業。加上曾經退役於專業隊，對羽毛球的熱愛發自內心，夢想擁有自己的場館，想打就打，所以才來到未知城市，從熟悉的羽毛球開始。

俱樂部成立於2018年3月，是一家專業從事羽毛球培訓、賽事組織策劃為主的體育公司，擁有多個自營、合作的羽毛球培訓基地，以及教學經驗豐富的專業羽毛球教練團隊，可構建成熟體育平台，推動各地區羽毛球交流，為熱愛羽毛球的民眾提供優質服務。

「入門教學是孩子從興趣到愛好的必經之路，但在具體教學上兩岸略有不同，培訓方式也不太一樣。」簡誠毅表示，大陸注重基本功，台灣則先激發興趣為主。在深圳創業，要先從與球友交流開始，了解深圳當地的培訓方式、打球習慣等，再與台灣教學相結合，目前俱樂部主要面向適齡兒童招生，也接成年人訓練等專案。

推廣羽毛球進入大眾生活，場館選址也尤為重要，幻鷹羽毛球館位於地鐵站附近，交通便利，特別方便小朋友上下學時父母接送，減少父母壓力，變相為小朋友們創造了良好的學習空間。

除深圳龍華館外，目前俱樂部還在寶安區、南山區經營其他球館，簡誠毅強調，希望在未來以深圳為起點，爭取將羽毛球館及訓練內容推向其他城市，全力推廣羽毛球運動，強健民眾體魄。