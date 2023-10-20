哈薩克總統訪疆 催生第3條跨境鐵路

哈薩克總統托卡葉夫結束北京第三屆一帶一路峰會行程，在返程特意訪問新疆，他特別提出加速建設哈薩克與中國大陸之間第三條鐵路過境點的重要性，暢通國際運輸走廊。

據新疆日報19日消息，18日下午托卡葉夫訪問新疆時表示，這是他首度作為哈薩克總統到訪新疆。新疆自治區黨委書記馬興瑞則指出，新疆將會進一步加強與哈薩克地方間各領域全方位互利合作，深化經貿合作，持續擴大綠色農產品、綠色能源、跨境電商等領域務實合作，加強多層次科技交流，積極擴大企業雙向投資。強化互聯互通，加強口岸基礎設施建設，提高通關便利化水準和過貨效能，暢通國際貿易物流、人員往來通道。

哈國國營的哈薩克國際通訊社則報導，托卡葉夫表示，哈薩克四個邊境地區與新疆地區聯繫密切。新疆占雙方貿易總額的40%以上。其中，雙邊貿易量較去年同期增長87%，達85億美元。

托卡葉夫特別指出建設哈薩克與中國大陸之間第三條鐵路過境點的重要性，「應盡快落實該項目」。除經貿關係外，雙方還指出，發展水務和跨境河流利用領域的合作也很重要，而托卡葉夫著重談及旅遊領域合作。

目前大陸與哈薩克的兩條跨境鐵路分別為1991年啟用的「阿拉山口－德魯日巴」口岸通道，與2012年啟用的「霍爾果斯－阿騰科里」口岸通道，這兩條鐵路也屬大陸向中亞、西亞及歐洲開放的「新亞歐大陸橋」國際鐵路通道的組成部分。