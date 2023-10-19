畫面惹哭全網！母卧病在床時日無多 女兒拍下爸爸「一句話」對妻訴愛

人生無常，所以謹記好好珍惜身邊的人。最近大陸1名女子在病房陪伴病重的母親時，便在睡醒之際看到感人一幕。她還在半睡半醒時，發現爸爸在媽媽的病床邊默默流淚，口中更輕聲說着「下輩子還在一塊（還要在一起）」。女子將動人畫面拍下，大批網友紛紛直呼「看哭了」，感嘆兩夫妻的感情令人為之動容，「現在還有這樣的好男人嗎？」、「生命好脆弱，珍惜眼前人」。

相關影片近日在大陸微博流傳，未知確實的拍攝日期，但位於天津一醫院病房內。據陸媒報導，該名女子的媽媽病情嚴重，兩父女某天在病房內陪伴時日無多的媽媽，未料女兒記錄了催淚一刻。當她晚上迷糊間醒來時，竟看到爸爸在病妻的床邊默默流淚，頭慢慢靠近對方，口中說着「下輩子還在一塊（還要在一起）」。女兒表示，媽媽的病情已經很嚴重，爸爸的情緒一直未有抒發出來，因此「不想勸他也不想攔着他，只是希望在媽媽人生的最後時刻，兩個人能好好陪伴彼此」。

影片隨即引來大批網友熱議，更指該對夫妻留下了「最美好的約定」，慨嘆說「此刻一個心如鋼鐵的女人流下了感動的淚水」、「我老了會有人這麽對我嗎？」、「生命無常，珍惜當下」、「我爸在我媽病重離開前不離不棄照顧兩年，看到這個爸爸，想起自己經歷的一切，淚流滿面，想媽媽，也心疼爸爸」。

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文章授權轉載自《香港01》