有影片╱雲南一商場電梯直墜 導致3死17傷

據雲南彌勒市人民政府新聞辦公室通報，18日12時許，彌勒市佛城商都發生一起電梯墜落事事故，目前已導致3人死亡、4人重傷、13人輕傷。事故發生原因正在調查中。

新京報報導，現場影片顯示，事發當時有多輛救護車、消防車和警車進出，不少民眾則在旁圍觀。附近商家告訴新京報，該市場人流量較大，墜落電梯所在的大樓共有四層。

公開資料顯示，佛城商都商業綜合體建築面積共計6.4萬平米，共有商鋪800多間，固定、零散攤位600多個，販賣蔬菜水果、肉類水產、禽蛋乾貨、服裝鞋帽等商品，裡面還有餐廳、醫院、公寓等等。

根據當地政府通報的內容，這座電梯似乎共搭載了20個人，不少網友質疑電梯是否超載。也有網友表示，僅四層樓何以死傷會如此嚴重。