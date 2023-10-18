20歲女生裸辭花不到7萬元 76天遊22個城市

廣東雲浮一位年僅20歲的女生，辭去工作後獨自一人窮遊76天，途經22個城市，僅花費人民幣1.5萬元（新台幣6.6萬元），原來為了節省成本，她選擇最便宜的交通和住宿方式，基本都是火車硬座和青年旅舍。

澎湃新聞報導，當事人小周表示，自己出社會做事比較早，先後進過廠、當過服務員、做電商客服。今年3月，突然想去看看世界，就趁著還年輕，現在沒有太大的壓力，於是辭去了工作，4月帶上自己積蓄的人民幣1萬多元就出發。

小周指出，旅途中沒有明確的目的地，4月出發差不多6月底回家，先後去了昆明、大理、香格里拉、重慶、長沙、西安、烏魯木齊等多個城市，期間也認識了很多志同道合的朋友。

為了節省成本，她選擇了最便宜的交通和住宿方式，基本都是火車硬座和青年旅舍，儘管如此，也不覺得辛苦，反而非常快樂。

小周的故事在網路上引起許多討論，有些網友表示羨慕和佩服，「了不起......我有錢但我沒勇氣......」、「她做了我想做而不敢做的事情…羨慕！」，但也有人認為「裸辭旅行的行為不務正業、不思進取。」

小周回應表示：「只能說每個人的想法和選擇都不一樣，很多人都說奮鬥、努力，那麼努力工作的意義是甚麼呢？不就是過上自己想要的生活嗎？我也只是選擇了讓自己過得開心的、我想要的一種活法。」